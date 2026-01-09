Κρεμώδεις πατάτες ογκρατέν με χρυσαφένια κρούστα

Φτιαγμένες με λίγα, απλά και αγνά υλικά, οι πατάτες ογκρατέν είναι ένα φαγητό παρηγοριάς, με απαλή γεύση, που αρέσει σε μικρούς και μεγάλους.

Οι πατάτες – ίσως το πιο αγαπημένο λαχανικό – είναι οι απόλυτες πρωταγωνίστριες αυτού του ογκρατέν, που κρύβει μέσα του μια κρεμώδη γέμιση από σάλτσα τυριού και ζαμπόν, αλλά είναι εξίσου εξαιρετικό και σε χορτοφαγική εκδοχή. Σε αυτή τη «λευκή» παραλλαγή, κρεμώδη και ελαστική, η λεπτότητα των υλικών αναδεικνύεται στο μέγιστο, ενώ τίποτα δεν ολοκληρώνει καλύτερα το πιάτο από μια χρυσαφένια, αρωματική κρούστα που απογειώνει τη συνταγή.

Είναι ένα απλό πιάτο που όχι μόνο μπορείτε, αλλά καλό είναι να το ετοιμάσετε από την προηγούμενη μέρα, ώστε να ξεκουραστεί και να γίνει ακόμα πιο όμορφο στην όψη και πιο «δεμένο» στη γεύση. Η δύναμη αυτής της συνταγής βρίσκεται ακριβώς στην απλότητά της. Λίγα βήματα, αλλά εκτελεσμένα με φροντίδα, λίγα υλικά, αλλά εξαιρετικής ποιότητας. Ένα πιάτο που δεν χρειάζεται πολλά λόγια για να γίνει νόστιμο. Κάθε κομμάτι αφηγείται μια κουζίνα ουσιαστική και διαχρονική, που γιορτάζει τη χαρά των απλών γεύσεων και τον χρόνο γύρω από το τραπέζι, εκεί όπου γεννιούνται οι παραδόσεις και οι αναμνήσεις.

Υλικά

1,5 κιλό πατάτες

1 λίτρο γάλα

80 γρ. αλεύρι

50 γρ. βούτυρο

100 γρ. τριμμένο τυρί

150 γρ. καπνιστή σκαρμότσα (ή άλλο τυρί της επιλογής σας)

100 γρ. ζαμπόν (προαιρετικά)

Μοσχοκάρυδο

Αλάτι, πιπέρι

www.brododicoccole.com

Εκτέλεση

Πλένουμε καλά τις πατάτες τρίβοντάς τες με ένα βουρτσάκι για να φύγουν όλα τα χώματα. Βάζουμε σε μια μεγάλη κατσαρόλα νερό μέχρι τη μέση και το αφήνουμε να βράσει. Ύστερα ρίχνουμε μέσα τις πατάτες και τις βράζουμε για 15–25 λεπτά, ανάλογα με το μέγεθός τους. Πρέπει να μαλακώσουν αλλά να μη λιώσουν, ώστε να παραμείνουν σφιχτές στο κόψιμο. Στη συνέχεια τις στραγγίζουμε, τις αφήνουμε να κρυώσουν, χαράζουμε τη φλούδα με ένα μαχαίρι και τις ξεφλουδίζουμε. Ύστερα τις κόβουμε σε φέτες πάχους 2–3 χιλιοστών και τις αφήνουμε στην άκρη. Κόψε τη σκαμόρτσα σε κυβάκια.

Σε μια άλλη κατσαρόλα βάζουμε το αλεύρι και πρόσθεσε λίγο λίγο το γάλα, ανακατεύοντας με .ενα σύρμα. Όταν το μείγμα γίνει λείο, πρόσθετουμε το υπόλοιπο γάλα συνεχίζοντας το ανακάτεμα. Ρίχνουε λίγο αλάτι, μοσχοκάρυδο και, αν θέλουμε, μαύρο πιπέρι. Όταν αρχίσει να πήζει, προσθέτουμε το βούτυρο σε κύβους και ανακατεύουμε μέχρι να λιώσει. Έπειτα προσθέτουμε το τριμμένο τυρί (παρμεζάνα ή μίγμα με πεκορίνο) και το αφήνουμε να λιώσει σε πολύ χαμηλή φωτιά μέχρι να γίνει κρεμώδης σάλτσα.

Σύνθεση: Απλώνουμε λίγη μπεσαμέλ στο ταψί και στρώνουμε πατάτες ελαφρώς επικαλυπτόμενες. Αλατίζουμε ελαφρά, προσθέτουμε μπεσαμέλ, ζαμπόν και λίγη σκαρμότσα κομμένη σε κυβάκια. (Αντί για ζαμπόν μπορείτε να βάλετε βρασμένο, καλά στραγγισμένο σπανάκι.) Συνεχίζουμε μέχρι να φτιάξουμε τρεις στρώσεις πατάτας. Στην τελευταία βάζουμε μόνο σάλτσα. Ψήνουμε στον φούρνο στους 180°C για 40 λεπτά. Έπειτα ανεβάζουμε στους 200°C, προσθέτουμε από πάνω την υπόλοιπη σκαρμότσα και ψήνουμε για άλλα 10 λεπτά μέχρι να λιώσει και να ροδίσει. Βγάζουμε τις πατάτες από τον φούρνο και τις αφήνουμε να ξεκουραστούν. Ιδανικά, τις ετοιμάζουμε από την προηγούμενη μέρα, τις αφήνουμε να κρυώσουν τελείως και τις βάζουμε στο ψυγείο καλά σκεπασμένες. Τις ξαναζεσταίνουμε είτε στον φούρνο σκεπασμένες με αλουμινόχαρτο, είτε σε κομμάτια στον φούρνο μικροκυμάτων. Το ξεκούρασμα επιτρέπει στις γεύσεις να δέσουν καλύτερα και στο φαγητό να σφίξει, ώστε στο κόψιμο να έχεις καθαρές, όμορφες μερίδες. Καλή απόλαυση.