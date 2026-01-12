Γευστικά μίνι κρεατοπιτάκια

Για ένα γευστικό ορεκτικό δοκιμάστε τη συνταγή για αυτά τα μικρά κρεατοπιτάκια από ζύμη μπριζέ γεμιστά με κρέας που αφήνουν να φαίνεται η δελεαστική γέμιση.

Για ένα ορεκτικό με βάση το κρέας, σας προτείνουμε αυτά τα μικρά κρεατοπιτάκια όπου ένα κουτί από ζύμη μπριζέ κλείνει μέσα του γέμιση από μοσχάρι και μοσχαρίσια κοιλιά με σταφίδες, αρωματισμένο με μπαχαρικά όπως σαφράν, μοσχοκάρυδο και κανέλα. Η προετοιμασία είναι αρκετά απλή, αν θέλετε να την πετύχετε αγοράστε έτοιμη ζύμη μπριζέ ή φτιάξτε τη στο σπίτι σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Για να γίνει η παρουσίαση πιο ελκυστική διακοσμούμε τα κρεατοπιτάκια ώστε να φαίνεται το περιεχόμενο, αλλά μπορείτε και να τα καλύψετε εντελώς με τη ζύμη

Υλικά

500γρ. άπαχο μοσχάρι

400γρ. αλεύρι σκληρό τύπου 00

300γρ. μοσχαρίσια κοιλιά

200γρ. βούτυρο

40γρ. σταφίδες

3 κρόκοι αυγών

1 αυγό

1 φακελάκι σαφράν

Κανέλα σε σκόνη

Βούτυρο

Μοσχοκάρυδο

Ασπράδι αυγού

Αλάτι

Πιπέρι

Σκόρδο

Ξύδι

Εκτέλεση

Για τη ζύμη: Ζυμώνουμε το αλεύρι με το βούτυρο κομμένο σε κομματάκια, κρύο, μέχρι να γίνει ένα «ψιχουλιαστό» μείγμα. Ανακατεύουμε το με 80 γρ. κρύο νερό, 1 κρόκο αυγού και μια πρέζα αλάτι. Ζυμώνουμε μέχρι το μείγμα να γίνει λείο και ομοιογενές. Στη συνέχεια το σκεπάζουμε και το αφήνουμε στο ψυγείο για 2 ώρες

Για τη γέμιση: Βάζουμε τις σταφίδες σε νερό 100 γρ. με 2 κουταλιές ξύδι. Κόβουμε το μοσχάρι και τη μοσχαρίσια κοιλιά σε πολύ μικρούς κύβους. Σοτάρουμε ξεχωριστά σε ένα τηγάνι με 1 κουταλιά βούτυρο και 1 σκελίδα σκόρδο λιωμένη, σε δυνατή φωτιά για 2 λεπτά. Απλώνουμε το κρέας σε ένα δίσκο και το αφήνουμε να κρυώσει. Ύστερα ανακατεύουμε τα δύο κρέατα, προσθέτουμε 2 κρόκους, αλάτι, πιπέρι, τις ψιλοκομμένες σταφίδες, 10 γρ. νερό στο οποίο έχουμε διαλύσει το σαφράν, μια πρέζα κανέλα και λίγο τριμμένο μοσχοκάρυδο

Για τα πιτάκια: Ανοίγουμε τη ζύμη μπριζέ και με αυτήν καλύπτουμε 6 φορμάκια για ταρτάκια. Τα γεμίζουμε με τη γέμιση, αλείφουμε τα χείλη με λίγο ασπράδι αυγού και κλείνουμε τα πιτάκια με 2 λωρίδες σε σχήμα σταυρού, διακοσμώντας κατά βούληση. Τα κλείνουμε καλά και αφαιρούμε τη ζύμη που περισσεύει. Αλείφουμε την επιφάνεια με 1 χτυπημένο αυγό και ψήνουμε στον φούρνο στους 190°C για περίπου 20 λεπτά, στη συνέχεια καλύπτουμε με αλουμινόχαρτο και ψήνουμε για άλλα 5 λεπτά. Βγάζουμε τα πιτάκια από τον φούρνο, ξεφορμάρουμε και τα αφήνουμε να κρυώσουν. Καλή απόλαυση.