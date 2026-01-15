Καρμπονάρα στεριάς και θάλασσας με αγκινάρες, γκουαντσάλε και γαρίδες

Μια δημιουργική παραλλαγή της κλασικής καρμπονάρας, που ενώνει τη γεύση της στεριάς με τη φρεσκάδα της θάλασσας.

Η ιστορία της καρμπονάρα είναι τυλιγμένη στο μυστήριο: Το πιάτο μπορεί να επινοήθηκε από τους καρβουνιάρηδες των Απεννίνων, που το ετοίμαζαν χρησιμοποιώντας υλικά εύκολα στην εύρεση και στη συντήρηση. Θα μπορούσε όμως να έχει και αμερικανική προέλευση. Πράγματι, είναι πιθανό η καρμπονάρα να γεννήθηκε μετά την απελευθέρωση της Ρώμης το 1944, όταν στις ρωμαϊκές αγορές εμφανίστηκε το γκουαντσάλε που έφεραν τα αγγλοαμερικανικά στρατεύματα, τα οποία ζητούσαν επίμονα να απολαύσουν ένα πιάτο που για εκείνους ήταν συνώνυμο του σπιτιού: Το παραδοσιακό μπέικον με αυγά.

Δεν μπορούμε να σας πούμε ποια εκδοχή είναι η αληθινή, αλλά ένα είναι σίγουρο: Σε μια καρμπονάρα φτιαγμένη σωστά κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί. Εκτός από την κλασική συνταγή, υπάρχουν και νόστιμες παραλλαγές που πάντα έχουν μεγάλη επιτυχία. Σήμερα σας προτείνουμε μια συνάντηση στεριάς και θάλασσας. Αυτή η εκδοχή της καρμπονάρα συνδυάζει το αλμυρό γκουαντσάλε με τη λεπτή γλυκύτητα των γαρίδων και των αγκινάρων, για μια έκρηξη γεύσης που δεν θα ξεχάσετε.

Υλικά

320 γρ. ζυμαρικά

2 αυγά + 4 κρόκοι

50 γρ. τριμμένη παρμεζάνα

50 γρ. τριμμένο πεκορίνο

2 αγκινάρες

180 γρ. ζυμαρικά

12 καθαρισμένες γαρίδες

Αλάτι, πιπέρι κατά βούληση

2 λεμόνι

Εκτέλεση

Καθαρίζουμε τις αγκινάρες αφαιρώντας τα εξωτερικά, πιο σκληρά φύλλα μέχρι να φτάσουμε στα εσωτερικά, πιο τρυφερά. Καθαρίζουμε επίσης τα κοτσάνια μέχρι να αποκαλυφθεί το πιο ανοιχτόχρωμο εσωτερικό. Κόβουμε το κοτσάνι, χωρίζουμε την αγκινάρα στα δύο και αφαιρούμε το χνούδι από το κέντρο. Στη συνέχεια, κόβουμε τις αγκινάρες σε λεπτές φέτες και τις βάζουμε σε ένα μπολ με νερό και χυμό λεμονιού, ώστε να μην μαυρίσουν.

Αφαίρούμε την πέτσα από το γκουαντσάλε και το κόβουμε σε φέτες και μετά σε λωρίδες. Στη συνέχεια το σοτάρουμε σε χαμηλή φωτιά σε ένα τηγάνι και, μόλις λιώσει το λίπος, ρίχνουμε το μισό από αυτό σε ένα μπολ και το κρατάμε στην άκρη. Ύστερα προσθέτουμε στο τηγάνι τις καθαρισμένες γαρίδες και τις σοτάρουμε μαζί με το γκουαντσάλε για 2–3 λεπτά, μέχρι να ασπρίσει η σάρκα τους. Έπειτα, τις βγάζουμε από το τηγάνι και τις κρατάμε στην άκρη.

Προσθέτουμε στο τηγάνι τις αγκινάρες, καλά στραγγισμένες και στεγνωμένες, και τις σοτάρουμε για λίγα λεπτά μαζί με το γκουαντσάλε . Λίγο πριν ολοκληρωθεί το μαγείρεμα, προσθέτουμε ξανά τις γαρίδες και ρυθμίζουμε το αλάτι αν χρειάζεται.

Σε ένα μεταλλικό μπολ, σπάμε τα αυγά και προσθέτουμε τα τριμμένα τυριά, το πιπέρι και το λίπος από το γκουαντσάλε που είχαμε κρατήσει. Χτυπάμε με ένα σύρμα και στη συνέχεια τοποθετούμε το μπολ πάνω από μια κατσαρόλα με νερό που βράζει, προσέχοντας ο πάτος του μπολ να μην ακουμπά το νερό. Συνεχίζουμε το χτύπημα μέχρι το μείγμα να γίνει πηχτό, χωρίς να ξεπεράσουμε τους 60°C (για αυτό συνιστάται θερμόμετρο κουζίνας), διαφορετικά το αυγό θα ψηθεί.

Στο μεταξύ, βράζουμε τα ζυμαρικά σε άφθονο αλατισμένο νερό σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας. Όταν είναι έτοιμα τα στραγγίζουμε και τα μεταφέρουμε στο τηγάνι με το γκουαντσάλε , τις αγκινάρες και τις γαρίδες. Ανακατεύουμε καλά προσθέτοντας λίγο από το νερό του βρασίματος και έπειτα ρίχνουμε το μείγμα της καρμπονάρα. Ανακατεύουμε γρήγορα ώστε να δέσουν όλα τα υλικά. Σερβίρουμε αμέσως και απολαμβάνουμε τη λαχταριστή καρμπονάρα με αγκινάρες, γκουαντσάλε και γαρίδες.