Ζεστή και αρωματική κρεμμυδόσουπα με έμενταλ

Μια νόστιμη και θρεπτική κρεμμυδόσουπα με έμενταλ, πλούσια σε αρώματα και γεύση, που ζεσταίνει την καρδιά και το σώμα σας.

Η κρεμμυδόσουπα είναι ένα κλασικό πιάτο σε πολλές κουζίνες, αλλά κυρίως τη βρίσκουμε στη Γαλλία και την Ελβετία. Πρόκειται για ένα πρώτο πιάτο χαρακτηριστικό της κρύας περιόδου, που ζεσταίνει τόσο το σώμα όσο και την καρδιά. Η προετοιμασία της είναι εύκολη, αλλά η συνταγή αλλάζει ανάλογα με την περιοχή. Σε αυτή την περίπτωση την ετοιμάσαμε με λευκά ή χρυσά κρεμμύδια, ζωμό κρέατος (αλλά για μια χορτοφαγική εκδοχή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ζωμό λαχανικών), ψωμί και τυρί έμενταλ. Για να αρωματιστεί προσθέσαμε διάφορα μυρωδικά, δίνοντας και μια ιδιαίτερη πινελιά με ένα μπαχαρικό, όπως η κανέλα.

Υλικά

1 κιλό λευκά ή χρυσά κρεμμύδια

700 γρ. ζωμό κρέατος

150 γρ. έμενταλ

100 γρ. βούτυρο

20 γρ. αλεύρι

1 φύλλο δάφνης

Θυμάρι, δεντρολίβανο, φασκόμηλο

Κανέλα σε σκόνη

Λευκό κρασί

Αλάτι

Ψωμί σπιτικό σε φέτες

Ελαιόλαδο

www.lacucinaitaliana.it, Foto: Maurizio Camagna

Εκτέλεση

Καθαρίζουμε τα κρεμμύδια και τα κόβουμε σε φέτες όχι πολύ λεπτές. Ύστερα τα βάζουμε σε μια κατσαρόλα με το λιωμένο βούτυρο και τα μυρωδικά. Τα αφήνουμε να μαλακώσουν και να βγάλουν τα υγρά τους, προσθέτοντας λίγο αλάτι για να βοηθήσει τη διαδικασία. Όταν αρχίσουν να μαλακώνουν, σβήνουμε με 1 ποτήρι λευκό κρασί. Αφήνουμε να εξατμιστεί το αλκοόλ σε δυνατή φωτιά, στη συνέχεια χαμηλώνουμε τη θερμοκρασία, προσθέτουμε το αλεύρι και ανακατεύουμε για 2 λεπτά. Τέλος, προσθέτουμε τον ζεστό ζωμό και 1 κουταλάκι κανέλα και αφήνουμε τη σούπα να σιγοβράσει για περίπου 30 λεπτά.

Εν τω μεταξύ, ψήνπυμε τις φέτες ψωμιού στο φούρνο με λίγο λάδι για 5 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν. Ρίχνουμε την σούπα με τα κρεμμύδια σε ένα πήλινο σκεύος κατάλληλο για φούρνο, καλύπτουμε την επιφάνεια με τις φέτες ψωμιού και στη συνέχεια με το τριμμένο έμενταλ. Ψήνουμε στον φούρνο στους 220 °C μέχρι να λιώσει το τυρί και να ροδίσει ελαφρά, περίπου 8 λεπτά. Σημείωση: Αν θέλετε ένα χορτοφαγικό πιάτο, αντικαταστήστε τον ζωμό κρέατος με ζωμό λαχανικών. Καλή απόλαυση.