Ζουμερό μοσχαρίσιο ρολό γεμιστό με αγκινάρες και λιαστές ντομάτες

Πώς να φτιάξετε ένα εντυπωσιακό μοσχαρίσιο ρολό γεμάτο χρώμα και γεύση, με αγκινάρες και λιαστές ντομάτες, ιδανικό για κάθε περίσταση.

Το μοσχαρίσιο γεμιστό ρολό με αγκινάρες και λιαστές ντομάτες είναι ένα ζουμερό και τρυφερό πιάτο, με χρώμα και γεύση στο εσωτερικό του. Μπορείτε να το σερβίρετε ζεστό τους κρύους μήνες, αλλά και σε θερμοκρασία δωματίου κατά τη διάρκεια ενός ανοιξιάτικου γεύματος. Με λίγα λόγια, σε κάθε περίσταση, με αυτό το πιάτο θα έχετε ένα «ασσό» στο μανίκι σας για να εντυπωσιάσετε τους καλεσμένους σας με έναν συνδυασμό απρόσμενων γεύσεων.

Υλικά

Για το ρολό

1,2 κιλά μοσχαρίσιο νουά ανοιγμένο σαν βιβλίο και χτυπημένο

150 γρ. λαρδί

300 γρ. μπέικον σε φέτες

40 γρ. μουστάρδα Ντιζόν

1 κλαδάκι δεντρολίβανο

2 κλαδάκια θυμάρι

1 σκελίδα σκόρδο

Ελαιόλαδο

Πιπέρι

Για τη γέμιση

4 αγκινάρες

100 γρ. λιαστές ντομάτες σε λάδι

100 γρ. τριμμένη παρμεζάνα

30 γρ. ελαιόλαδο

Χυμό από 1/2 λεμόνι

1 σκελίδα σκόρδο

Αλάτι, πιπέρι

Για τη σάλτσα

150 γρ. σέλερι

150 γρ. καρότα

200 γρ. κρεμμύδια

30 γρ. ελαιόλαδο

1 σκελίδα σκόρδο

1 κλαδάκι δεντρολίβανο

www.soniaperonaci.it

Εκτέλεση

Για να ετοιμάσουμε το ρολό, ξεκινάμε από τη γέμιση. Γεμίζουμε ένα μπολ με κρύο νερό και προσθέτουμε ον χυμό από μισό λεμόνι. Στη συνέχεια, καθαρίζουμε τις αγκινάρες. Αφαιρούμε τυχόν αγκάθια και τα σκληρά εξωτερικά φύλλα, τις κόβουμε στη μέση και αφαιρούμε την εσωτερική «τρίχα». Ύστερα τις κόβουμε σε λεπτές φέτες και τις βάζουμε στο νερό με το λεμόνι για να μην μαυρίσουν.

Μόλις κόψουμε όλες τις αγκινάρες, σοτάρουμε το σκόρδο μαζί με το ελαιόλαδο σε μια κατσαρόλα. Εν τω μεταξύ στραγγίζουμε τις αγκινάρες και τις βάζουμε στην κατσαρόλα. Μαγειρεύουμε για 10 λεπτά σε χαμηλή φωτιά με καπάκι, μέχρι να μαλακώσουν. Αν χρειαστεί, προσθέτουμε λίγο νερό για να μην καούν. Αλατοπιπερώνουμε και τις αφήνουμε να κρυώσουν ελαφρώς. Στραγγίζουμε καλά τις λιαστές ντομάτες και τις κόβουμε στη μέση.

Για το ρολό: Τρίβουμε μαζί το δεντρολίβανο, το θυμάρι, το σκόρδο και το λαρδί για να φτιάξουμε μια αλοιφή. Ανοίγουμε το μοσχάρι σαν βιβλίο και απλώνουμε ομοιόμορφα την αλοιφή σε όλη την επιφάνεια. Στη συνέχεια, καλύπτουμε με ένα στρώμα αγκινάρες, ένα στρώμα λιαστές ντομάτες και παρμεζάνα, αφήνοντας 2 εκ. κενό σε μία από τις μακρύτερες πλευρές. Τυλίγουμε το κρέας ξεκινώντας από την απέναντι πλευρά και αλείφουμε ολόκληρη την επιφάνεια με τη μουστάρδα. Καλύπτουμε το ρολό με φέτες μπέικον κατά μήκος του κυλίνδρου και το δένουμε.

Τοποθετούμε μια λαδόκολλα σε ένα ταψί ή πυρίμαχο σκεύος και βάζουμε στο κέντρο το ρολό. Περιχύνουμε με ελαιόλαδο, αλατοπιπερώνουμε και προσθέτουμε γύρω τα χοντροκομμένα σέλερι, κρεμμύδια και καρότα. Για να εξασφαλίσουμε ομοιόμορφο μαγείρεμα, χρησιμοποιούμε θερμόμετρο κρέατος. Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 160°C και ψήνουμε για περίπου 2 ώρες μέχρι η θερμοκρασία στο κέντρο να φτάσει τους 58°C.

Μόλις βγάλουμε το ρολό από τον φούρνο, το τυλίγουμε σε αλουμινόχαρτο και το αφήνουμε να ξεκουραστεί 15 λεπτά. Αφαιρούμε το δεντρολίβανο και κρατάμε τα λαχανικά για συνοδευτικό. Τοποθετούμε το ταψί στη φωτιά για να δέσει η σάλτσα (προαιρετικά προσθέστε λίγο κορν φλάουρ για πιο κρεμώδη υφή). Σερβίρουμε το ρολό κομμένο σε φέτες περίπου 1 εκ., συνοδεύοντας με τα λαχανικά και περιχύνοντας με τη σάλτσα. Καλή απόλαυση.