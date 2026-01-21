Ρολό μελιτζάνας με λιωμένο τυρί: Η απολαυστική χορτοφαγική εναλλακτική στο κρέας

Το ρολό μελιτζάνας με λιωμένο τυρί συνδυάζει τη βελούδινη υφή της ψητής μελιτζάνας με την ένταση των τυριών και τη γλύκα από τα ντοματινία κονφί.

Η μελιτζάνα είναι από τα πιο ευέλικτα υλικά της μεσογειακής κουζίνας και σε αυτή τη συνταγή μεταμορφώνεται σε ένα απολαυστικό ρολό με γεμάτη γεύση και πλούσια υφή. Με καρδιά από λιωμένο τυρί και συνοδεία ντοματινιών κονφί, αποτελεί μια χορτοφαγική πρόταση που μπορεί άνετα να σταθεί ως κεντρικό πιάτο στο κυριακάτικο τραπέζι.

Υλικά

Για το ρολό

2, 5 kg μελιτζάνες

300 γρ. ψίχα ψωμιού

260 γρ. καπνιστό προβολόνε

100 γρ. κίτρινο τυρί τριμμένο

80 γρ. τριμμένο πεκορίνο

30 γρ. μαϊντανός

1 μεσαίο αυγό

40 γρ. τζίντζερ

Μοσχοκάρυδο

Αλάτι

Πιπέρι

Ελαιόλαδο

Σκόρδο σε σκόνη

Για τα ντοματίνια κονφί

800 γρ. ντοματίνια

8 κλωνάρια θυμάρι

4 κλωνάρια δεντρολίβανο

3 σκελίδες σκόρδο

Ελαιόλαδο

Αλάτι, πιπέρι

Άχνη ζάχαρη

Ξύσμα από 1 λεμόνι

Ξύσμα από 1 πορτοκάλι

Εκτέλεση

Για τα ντοματίνια κονφί: Πλένουμε και στεγνώνουμε τα ντοματίνια, αφαιρούμε τα κοτσάνια, τα κόβουμε στη μέση και βγάζουμε τα σπόρια. Στρώνουμε ένα ταψί με λαδόκολλα, τοποθετούμε τα ντοματίνια με την κομμένη πλευρά προς τα πάνω και τα πασπαλίζουμε με λίγο αλάτι, λίγη ζάχαρη, θυμάρι και ρίγανη. Στη συνέχεια προσθέτουμε το σκόρδο και το ξύσμα των εσπεριδοειδών και ρίχνουμε λίγο ελαιόλαδο. Ψήνουμε στον φούρνο στους 100°C για 3–4 ώρες, μέχρι τα ντοματίνια να χάσουν το μεγαλύτερο μέρος των υγρών τους και να γίνουν ένα συμπύκνωμα γεύσης. Στη συνέχεια αφαίρούμε το σκόρδο και τα κλωνάρια των μυρωδικών και τα αφήνουμε στην άκρη.

Για το ρολό: Πλένουμε τις μελιτζάνες και, χωρίς να αφαιρέσουμετο κοτσάνι, τα κόβουμε στη μέση κατά μήκος. Κάνουμε κάθετες χαρακιές στη σάρκα, μπαίνοντας βαθιά με το μαχαίρι αλλά προσέχοντας να μη διαπεράσουμε πολύ τη φλούδα. Καθαρίζουμε το τζίντζερ, το κόβουμε σε φέτες και βάζουμε τα κομμάτια μέσα στις χαρακιές της μελιτζάνας, μοιράζοντάς το ομοιόμορφα. Έπειτα ρίχνουμε λίγο λάδι στην επιφάνεια και πασπαλίζουμε με σκόρδο, κανέλα, λίγο αλάτι και πιπέρι. Ενώνουμε ξανά τα δύο μισά της μελιτζάνας και τα στερεώνουμε με ξυλάκια για σουβλάκι ώστε να παραμείνουν ενωμένα.

Τοποθετούμε τις μελιτζάνες σε ταψί στρωμένο με λαδόκολλα και τις ψήνουμε στον φούρνο στους 180°C για 1,5 ώρα. Έπειτα τις βγάζουμε, τις αφήνουμε να κρυώσουν, αφαιρούμε τα ξυλάκια και το τζίντζερ και βγάζουμε τη σάρκα με ένα κουτάλι. Βάζουμε τη σάρκα σε ένα σουρωτήρι πάνω από ένα μπολ και την αφήνουμε για 30 λεπτά ώστε να αποβάλει όσο το δυνατόν περισσότερα υγρά (στο τέλος θα έχεις περίπου 750 g πολτού). Στον μπλέντερ αλέθουμε την ψίχα του ψωμιού και τον μαϊντανό. Μετά τα βάζουμε σε ένα μπολ μαζί με τη στραγγισμένη σάρκα μελιτζάνας. Διορθώνουμε το αλάτι, προσθέτουμε το αυγό ελαφρώς χτυπημένο, τα τριμμένα τυριά και ανακατεύουμε καλά μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα. Κόβουμε το προβολόνε σε κομμάτια.

Σύνθεση: Στρώνουε ένα ταψί με λαδόκολλα και απλώνουμε ¾ από το μείγμα μελιτζάνας, ψωμιού, αυγού και τυριών, σχηματίζοντας ένα ορθογώνιο με τις τελικές διαστάσεις του ρολού. Δημιουργούμε στο κέντρο ένα αυλάκι κατά μήκος και το γεμίζουμε με το προβολόν. Σκεπάζουμε με το υπόλοιπο μείγμα και διαμορφώνουμε το ρολό στο κλασικό του σχήμα. Τέλος το ψήνουμε στον φούρνο στους 220°C για 20 λεπτά. Μόλις το βγάλουμε από τον φούρνο, το αφήνουμε να «σταθεί» για 15 λεπτά πριν το σερβίρουμε, διακοσμώντας την επιφάνεια με τα ντοματίνια κονφί.

Συμβουλές

Από 800 γρ. ντοματίνια, μετά το ψήσιμο θα πάρετε περίπου 180 γρ.. Οι χαρακιές στη σάρκα βοηθούν τις μελιτζάνες να ψηθούν πιο γρήγορα και να αρωματιστούν από το τζίντζερ. Αν όταν βγάζετε τη σάρκα διαπιστώσετε ότι είναι λίγο ινώδης, ψιλοκόψτε τη με μαχαίρι πριν τη χρησιμοποιήσετε. Τέλος μπορείτε να διατηρήσετε το ρολό μελιτζάνας για 3–4 ημέρες στο ψυγείο και να το ζεστάνετε στον φούρνο πριν το σερβίρετε.