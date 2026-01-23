Υγιεινά τσιπς γλυκοπατάτας στο air fryer χωρίς κόπο

Αυτά τα τσιπς γλυκοπατάτας στο air fryer προσφέρουν ό,τι αγαπάς στην τηγανητή εκδοχή, αλλά χρειάζονται πολύ λιγότερο λάδι για την παρασκευή τους.

Έχετε δοκιμάσει ποτέ να φτιάξετε τσιπς γλυκοπατάτας που να είναι τραγανά σαν τα τηγανητά αλλά χωρίς το περιττό λάδι; Αν όχι, ήρθε η ώρα να ανακαλύψετε πόσο εύκολο και διασκεδαστικό μπορεί να είναι! Η γλυκοπατάτα δεν είναι μόνο θρεπτική και γλυκιά, αλλά γίνεται και ένα απόλυτα νόστιμο σνακ όταν την ψήνετε σωστά στο air fryer. Φανταστείτε χρυσαφένιες, τραγανές φέτες με ένα άγγιγμα μπαχαρικών, έτοιμες να σας συνοδεύσουν σε κάθε στιγμή που θέλετε κάτι γρήγορο, υγιεινό και απολαυστικό. Στη συνέχεια, θα σας δείξουμε βήμα-βήμα πώς να πετύχετε το τέλειο αποτέλεσμα, πώς να προσαρμόσετε τα μπαχαρικά στα γούστα σας και πώς να κάνετε τα τσιπς σας ακαταμάχητα για όλη την οικογένεια (ή για εσάς που απλώς θέλετε να τα απολαύσετε μόνα σας!).

Υλικά

1 μέτρια γλυκοπατάτα

1 κουταλιά της σούπας λάδι καναόλα

1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι kosher

3/4 κουταλάκι του γλυκού φύλλα θυμαριού (αποξηραμένα)

1/2 κουταλάκι του γλυκού φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

1/4 κουταλάκι του γλυκού πάπρικα

Μια πρέζα πιπέρι καγιέν (προαιρετικά)

Freepik





Εκτέλεση

Πλένουμε τη γλυκοπατάτα και τη στεγνώνουμε καλά. Τη κόβουμε σε φέτες πάχους περίπου 3 mm με μαχαίρι και βάζουμε τις φέτες σε ένα μπολ, καλύπτουμε με κρύο νερό και αφήστε να μουλιάσουν σε θερμοκρασία δωματίου για 20 λεπτά για να αφαιρεθεί το περίσσιο άμυλο.

Στραγγίζουμε τις φέτες και τις στεγνώνουμε καλά. Ύστερα τις τοποθετούμε σε ένα μεγάλο μπολ, προσθέτουμε 1 κουταλιά της σούπας λάδι καναόλα, 1 κουταλάκι αλάτι, 3/4 κουταλάκι θυμαριού, 1/2 κουταλάκι μαύρο πιπέρι, 1/4 κουταλάκι πάπρικα και μια πρέζα καγιέν αν θέλετε, και ανακατεύουμε καλά.

Στη συνέχεια βάζουμε μερικές φέτες γλυκοπατάτας, όχι πολλές, στον κάδο του air fryer και ψήνουμε στους 180°C για 22 λεπτά, μέχρι να γίνουν χρυσαφένιες και οι άκρες τραγανές. Μεταφέρουμε τα τσιπς σε πιάτο στρωμένο με χαρτί κουζίνας για να κρυώσουν πλήρως — θα γίνουν πιο τραγανά όσο κρυώνουν. Επαναλαμβάνουμε με τις υπόλοιπες φέτες γλυκοπατάτας. Καλή απόλαυση.