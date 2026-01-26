Αφράτη και θρεπτική πρωτεϊνική ομελέτα με λαχανικά και ασπράδια αυγών

Η πρωτεϊνική ομελέτα είναι υγιεινή και θρεπτική, και κερδίζει με την απαλότητά της. Είναι τέλεια για όσους ακολουθούν πρωτεϊνική διατροφή.

Ξεχάστε την κλασική βαρετή ομελέτα. Αυτή η πρωτεϊνική ομελέτα με λαχανικά είναι αφράτη, ζουμερή και γεμάτη γεύση — ένα γεύμα που λιώνει στο στόμα και ταυτόχρονα σε γεμίζει ενέργεια. Ιδανική για πρωινό, για ένα γρήγορο μεσημεριανό ή μετά την προπόνηση, προσφέρει υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη με λίγα λιπαρά και ελάχιστους υδατάνθρακες. Με λίγα μόνο υλικά και λίγα λεπτά στην κουζίνα, θα έχεις μια ομελέτα που σε χορταίνει χωρίς ενοχές και σε κάνει να την ερωτευτείς από την πρώτη μπουκιά.

Υλικά

2 ολόκληρα αυγά

4 ασπράδια αυγών (120 γρ.) — μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και αυτά σε χάρτινη συσκευασία

2 κουταλάκια τριμμένη παρμεζάνα

2 μικρά κολοκυθάκια (προαιρετικά)

1 κρεμμύδι (προαιρετικά)

4 κολοκυθόανθοι (προαιρετικά)

Λίγο λάδι

Αλάτι, πιπέρι

Freepik

Εκτέλεση

Σε ένα αντικολλητικό τηγάνι βάζουμε λίγο λάδι και σοτάρουμε το ψιλοκομμένο κρεμμύδι μαζί με τα τριμμένα κολοκυθάκια μέχρι να μαραθούν ελαφρά, αλλά όχι να ψηθούν υπερβολικά. Χτυπάμε τα ασπράδια με μπλέντερ μέχρι να φουσκώσουν, αλλά όχι να γίνουν σφιχτά. Συνεχίζοντας το χτύπημα, προσθέτουμε τα ολόκληρα αυγά, το τριμμένο τυρί, αλατοπιπερώνουμε. Ύστερα προσθέτουμε το μείγμα αυγών στα λαχανικά και μαγειρεύουμε την ομελέτα με καπάκι για περίπου 4 λεπτά, μέχρι να ροδίσει. Κουνάμαε περιστασιακά το τηγάνι για να ξεκολλάει από τον πάτο. Γυρίζουμε την ομελέτα με τη βοήθεια του καπακιού και μαγειρεύουμε και από την άλλη πλευρά. Όταν είναι έτοιμη τη βάζουμε σε ένα πιάτο και σερβίρουμε. Καλή απόλαυση.