Κεφτεδάκια κοτόπουλου με λεμόνι και μπόλικη νοστιμιά

Ένα εύκολο, γρήγορο και κρεμώδες πιάτο με κρέας, ιδανικό για μεσημεριανό ή βραδινό και τέλειο ακόμα και για τα παιδιά.

Αρωματικά, αφράτα και γεμάτα γεύση, τα κεφτεδάκια κοτόπουλου με λεμόνι είναι ένα πραγματικά λαχταριστό πιάτο, με μια κρεμώδη σάλτσα που δύσκολα θα αντισταθείτε στο… βούτηγμα του ψωμιού. Ετοιμάζονται σε λίγα λεπτά και με πολύ απλό τρόπο και μπορούμε να τα σερβίρουμε τόσο στο καθημερινό τραπέζι όσο και σε ένα δείπνο με καλεσμένους, όταν θέλουμε να εντυπωσιάσουμε με ένα πιάτο απλό αλλά ταυτόχρονα νόστιμο και ελκυστικό.

Αυτά τα κεφτεδάκια με λεμόνι είναι απολαυστικά τόσο ζεστά όσο και κρύα και αποτελούν μια εξαιρετική εναλλακτική στα κλασικά κεφτεδάκια με μοσχαρίσιο κρέας. Είναι ιδανικά για να φάνε κρέας και τα παιδιά και συνδυάζονται τέλεια είτε με πατάτες είτε με μια δροσερή σαλάτα. Ας μην χάνουμε χρόνο λοιπόν και ας ετοιμάσουμε μαζί τα λεμονάτα κεφτεδάκια.

Υλικά

400 γρ. κιμά κοτόπουλου

1 αυγό

250 γρ. ρικότα

70 γρ. τριμμένη φρυγανιά

1 λεμόνι (ξύσμα και χυμός)

½ ποτήρι λευκό κρασί

½ ποτήρι νερό

Αλεύρι

Μαϊντανός ψιλοκομμένος, κατά βούληση

Ελαιόλαδο

Αλάτι, πιπέρι

Εκτέλεση

Σε ένα μπολ βάζουμε τον κιμά και προσθέτουμε το αυγό και τη ρικότα. Ανακατεύουμε αρχικά με ένα πιρούνι. Αλατοπιπερώνουμε και προσθέτουμε τον ψιλοκομμένο μαϊντανό και το ξύσμα λεμονιού. Προσθέτουμε τη φρυγανιά και ανακατεύουμε καλά μέχρι να έχουμε ένα ομοιογενές και εύπλαστο μείγμα. Πλάθουμε τους κεφτέδες στο μέγεθος που θέλουμε και τους πιέζουμε ελαφρά να πλατύνουν. Τους τοποθετούμε σε δίσκο.

Σε ένα πιάτο βάζουμε αλεύρι και αλευρώνουμε καλά κάθε κεφτεδάκι από όλες τις πλευρές. Ζεσταίνουμε λίγο λάδι σε τηγάνι και σοτάρουμε τα κεφτεδάκια μέχρι να ροδίσουν καλά. Σβήνουμε με το κρασί και αφήνουμε να εξατμιστεί. Στύβουμε το λεμόνι και προσθέτουμε τον χυμό στο τηγάνι μαζί με το νερό. Συνεχίζουμε το μαγείρεμα για 5–6 λεπτά, μέχρι να δημιουργηθεί μια κρεμώδης σάλτσα. Ολοκληρώνουμε με λίγο ψιλοκομμένο μαϊντανό και τα κεφτεδάκια είναι έτοιμα. Καλή απόλαυση.

Συμβουλές