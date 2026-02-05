Ακαταμάχητα cordon bleu στο air fryer, με ελάχιστο λάδι

Αν τα cordon bleu είναι από τα αγαπημένα σας comfort φαγητά, αυτή η εκδοχή θα σας ενθουσιάσει. Ψήνονται στο air fryer και βγαίνουν τραγανά και με γέμιση που λιώνει.

Τα αυθεντικά cordon bleu πρωταγωνιστούν σε πολλές λαχταριστές βραδιές, αλλά πόσο λάδι χρειάζεται τελικά για να τηγανιστούν; Γι’ αυτόν τον λόγο, θελήσαμε να κάνουμε μια δοκιμή, για να δούμε αν μαγειρεύοντας τα στο air fryer μπορούμε να πετύχουμε ένα αποτέλεσμα τραγανό απ’ έξω και με λιωμένο τυρί στο εσωτερικό. Και τα καταφέραμε… Μια εύκολη συνταγή που ταιριάζει τόσο στο καθημερινό τραπέζι όσο και σε ένα γρήγορο οικογενειακό δείπνο — και αποδεικνύει ότι το αγαπημένο μας φαγητό μπορεί να γίνει λίγο πιο ελαφρύ, χωρίς να χάσει τη γεύση του.

Υλικά

500 γρ. στήθος κοτόπουλου (8 φέτες)

80 γρ. ζαμπόν βραστό

100 γρ. έμενταλ

2 αυγά

Τριμμένη φρυγανιά όσο χρειαστεί

Αλεύρι όσο χρειαστεί

Ψιλό αλάτι όσο χρειαστεί

Ελαιόλαδο όσο χρειαστεί

Εκτέλεση

Για να ετοιμάσουμε τα cordon bleu κόβουμε το τυρί γκρουγιέρ σε φέτες πάχους περίπου 1 εκ. 1. Ύστερα τοποθετούμε μία φέτα στήθους κοτόπουλου πάνω στον πάγκο, προσθέτουμε από πάνω μία φέτα ζαμπόν και στη συνέχεια 2 φέτες τυρί. Τέλος σκεπάζουμε με ακόμη μία φέτα στήθους κοτόπουλου. Η ποσότητα του τυριού και του ζαμπόν πρέπει να επιτρέπει στις φέτες κοτόπουλου να εφάπτονται μεταξύ τους, ώστε να σφραγίσουν τα άκρα και να λιώσει η γέμιση κατά το ψήσιμο. Ύστερα περνάμε το cordon bleu από το αλεύρι. Έπειτα το βουτάμε στο χτυπημένο αυγό και στη συνέχεια στην τριμμένη φρυγανιά Συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο μέχρι να τελειώσουν τα υλικά.

Στη συνέχεια αλείφουμε ελαφρά τα cordon bleu με ελαιόλαδο χρησιμοποιώντας ένα πινέλο. Τα τοποθετούμε στο air fryer και ψήνουμε στους 195°C για 16 λεπτά, γυρίζοντάς τα στη μέση του χρόνου. Μόλις είναι έτοιμα, τα μεταφέρουμε σε πιάτο και απολαμβάνουμε.

Συμβουλές

Συνιστούμε να καταναλώσετε τα cordon bleu στη φριτέζα αέρος αμέσως, ώστε να απολαύσετε την τραγανή κρούστα και τη λιωμένη γέμιση. Αν περισσέψουν, διατηρήστε τα στο ψυγείο και καταναλώστε τα μέσα σε δύο ημέρες. Εμείς χρησιμοποιήσαμε φέτες κοτόπουλου μέτριου πάχους. Αν χρησιμοποιήσετε πιο λεπτές φέτες, ο χρόνος ψησίματος μπορεί να μειωθεί.