Ψητό κοτόπουλο με μέλι και μουστάρδα: Η σούπερ εύκολη συνταγή που θα σε ενθουσιάσει

Γρήγορο, ζουμερό και νόστιμο, με τραγανό μπέικον και απλή επικάλυψη – ιδανικό για πολυάσχολες βραδιές και χωρίς περιττή προετοιμασία.

Το ψητό κοτόπουλο έχει μια φήμη, και όχι πάντα καλή. Είναι αξιόπιστο, υγιεινό και πρακτικό, αλλά μπορεί επίσης να βγει στεγνό, άγευστο και βαρετό. Μετά από αρκετές εβδομάδες να κοιτάς το ίδιο ταψί με κομμάτια κοτόπουλου, είναι εύκολο να χάσεις τον ενθουσιασμό σου για αυτό το πιάτο. Έτσι λοιπόν βρήκαμε αυτή την απλή συνταγή για ψητό κοτόπουλο που είναι εύκολη αλλά και νόστιμη. Αυτό που θα σας τραβήξει την προσοχή είναι όχι μόνο τα λίγα και απλά υλικά, αλλά και το πόσο γρήγορα ετοιμάζεται. Δεν υπάρχουν πολύπλοκες μαρινάδες ή διαδικασίες, μόνο μερικά υλικά που μετατρέπουν το βαρετό ψητό κοτόπουλο σε κάτι που θα σας ενθουσιάσει.

Η συνταγή αυτή είναι ιδανική για πολυάσχολες βραδιές και σας δίνει την αίσθηση ότι μαγειρέψατε κάτι ιδιαίτερο. Για όποιον έχει βαρεθεί το ψητό κοτόπουλο, αυτή η συνταγή είναι ένα ανανεωτικό διάλειμμα. Διαβάστε παρακάτω όλα όσα πρέπει να ξέρετε για να τη φτιάξετε στο σπίτι.

Υλικά για το ψητό κοτόπουλο με μέλι και μουστάρδα

Η λίστα των υλικών είναι σύντομη. Θα χρειαστείτε φυσικά κοτόπουλο, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φιλετάκια, στήθη ή μπούτια – όλα λειτουργούν. Τα λεπτά κομμάτια ψήνονται πιο γρήγορα και παραμένουν ζουμερά, ιδανικά για πολυάσχολες βραδιές. Θα χρειαστείτε επίσης αλάτι, μαύρο πιπέρι, σάλτσα μέλι-μουστάρδα, μαγειρεμένο μπέικον και τριμμένο τυρί. Μπορείτε επίσης σκόνη σκόρδου, σκόνη κρεμμυδιού και πάπρικα, αλλά η γεύση είναι ευέλικτη. Η τελευταία στρώση είναι προαιρετική, αλλά μπορείτε να βάλετε θρυμματισμένα κρουτόν για τραγανή υφή.

Freepik

Πώς να φτιάξετε το ψητό κοτόπουλο με μέλι και μουστάρδα

Τοποθετήστε το κοτόπουλο σε ένα ταψί σε μονή στρώση, αφήνοντας χώρο μεταξύ των κομματιών για ομοιόμορφο ψήσιμο. Αλατοπιπερώστε γενναιόδωρα (και προσθέστε ό,τι μπαχαρικά θέλετε). Ρίξτε τη σάλτσα μέλι-μουστάρδα πάνω στο κοτόπουλο, καλύπτοντας κάθε κομμάτι. Σκεπάστε το ταψί και ψήστε στους 180°C μέχρι το κοτόπουλο να είναι σχεδόν έτοιμο και η σάλτσα να πήξει ελαφρά. Ο χρόνος εξαρτάται από το κομμάτι και το μέγεθος. Εάν χρησιμοποιήσετε φιλετάκια χωρίς κόκαλο και θα τα ψήσετε περίπου 15 λεπτά. Όταν το κοτόπουλο είναι σχεδόν έτοιμο αλλά λίγο άψητο, ρίξτε το μπέικον θρυμματισμένο πάνω από το κοτόπουλο και πασπαλίστε με τυρί. Προαιρετικά, προσθέστε τα κρουτόν για τραγανή επικάλυψη. Βάλτε ξανά το ταψί στον φούρνο και ψήστε μέχρι το τυρί να λιώσει και η επικάλυψη να γίνει χρυσή, περίπου 10 λεπτά. Η έξυπνη αυτή μέθοδος επιτρέπει στη σάλτσα να καραμελώσει και στο κοτόπουλο να γίνει πιο γευστικό, ενώ η τελευταία ψησίματα τραγανίζουν την επικάλυψη και λιώνουν το τυρί.

Το καλύτερο; Είναι εξαιρετικά εύκολο. Λίγη προετοιμασία, καθόλου ακαταστασία, και σχεδόν καθόλου άγχος. Η γεύση είναι ισορροπημένη: Το μέλι και η μουστάρδα κρατάνε το κοτόπουλο ζουμερό και γλυκό, το μπέικον προσθέτει αλμυρή ένταση και η αντίθεση υφής είναι πολύ ευχάριστη.

Συμβουλές για το ψητό κοτόπουλο μέλι-μουστάρδα