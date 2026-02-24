Η πιο νόστιμη γαριδομακαρονάδα

Μια γρήγορη και νόστιμη συνταγή με γαρίδες και μακαρόνια που φέρνει τη θάλασσα στο τραπέζι σας. Θα τη λατρέψετε.

Τι καλύτερο σήμερα να φτιάξουμε μια ζεστή, αρωματική γαριδομακαρονάδα; Μια συνταγή γρήγορη και εύκολη, που συνδυάζει τη νοστιμιά των γαρίδων με τη χορταστική αίσθηση της μακαρονάδας, ιδανική για να προσθέσουμε μπόλικη νοστιμιά στο τραπέζι, χωρίς κόπο αλλά με όλη τη ζεστασιά και τη γεύση που αγαπάμε.

Υλικά

280 γρ. ζυμαρικά

250 γρ. ντοματίνια

200 γρ. γαρίδες

1 σκελίδα σκόρδο

Ελαιόλαδο

Αλάτι, πιπέρι

Μαϊντανός

Εκτέλεση

Ξεκινάμε βάζοντας το νερό για να βράσουν τα ζυμαρικά σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας . Σε ένα αντικολλητικό τηγάνι ετοιμάζουμε τη σάλτσα σοτάροντας το ψιλοκομμένο σκόρδο σε λάδι. Προσθέτουμε τα ντοματίνια κομμένα στη μέση, αλατοπιπερώνουμε και τα αφήνουμε να ψηθούν για λίγα λεπτά σε δυνατή φωτιά. Στη συνέχεια προσθέτουμε τις γαρίδες και τις αφήνουμε να ψηθούν για λίγα λεπτά. Στραγγίζουμε τα μακαρόνια, κρατώντας λίγο νερό μαγειρέματος στην άκρη. Στη συνέχεια τα βουτάμε στη σάλτσα μαζί με το νερό που κρατήσαμε και ανακατεύουμε καλά. Πασπαλίζουμε με λίγο φρέσκο ​​μαϊντανό και σερβίρουμε αμέσως. Καλή απόλαυση.