Αφράτα και θρεπτικά μπιφτέκια από φακές

Δείτε πώς θα φτιάξετε αφράτα μπιφτέκια από φακές – θρεπτικά, χορτοφαγικά και γεμάτα γεύση που θα ικανοποιήσουν τους πάντες.

Τα μπιφτέκια από φακές είναι μία από τις πιο επιτυχημένες και ευέλικτες εναλλακτικές στην κλασική επιλογή κρέατος, ικανά να κερδίσουν όχι μόνο όσους ακολουθούν χορτοφαγική διατροφή, αλλά και όσους αγαπούν να πειραματίζονται με νέες γεύσεις χωρίς να στερούνται την ικανοποίηση ενός πλήρους πιάτου. Γευστικά και αρωματικά, προέρχονται από απλά και αγνά υλικά, εύκολα διαθέσιμα, και προσφέρονται για αμέτρητες παραλλαγές.

Η βάση από βρασμένες και καλά στραγγισμένες φακές μπορεί να εμπλουτιστεί με ψιλοκομμένα λαχανικά, όπως καρότα, κρεμμύδι ή κολοκύθι, που προσδίδουν απαλότητα και άρωμα, ή να δεθεί με αυγό και ψίχουλα ψωμιού για να αποκτήσει συμπαγή υφή και ευκολία στο πλάσιμο. Επίσης οι φακές μπορούν να αντικατασταθούν με αποφλοιωμένα ρεβίθια ή ξερά μπιζέλια, για να αλλάξει η γεύση και η υφή, ενώ η προσθήκη μπαχαρικών όπως κάρυ, κύμινο ή καπνιστή πάπρικα προσφέρει μια εξωτική και γοητευτική νότα. Μια σταγόνα λευκό κρασί κατά τη μαγειρική διαδικασία βοηθά στην ανάδειξη των γεύσεων, ενώ τα αποξηραμένα μανιτάρια πορτσίνι, που προηγουμένως έχουν μουλιάσει, μετατρέπουν τα μπιφτέκια σε μια πιο έντονη, χειμερινή εκδοχή. Το αποτέλεσμα είναι ένα ισορροπημένο και θρεπτικό πιάτο, ιδανικό για να ικανοποιήσει τους πάντες.

Freepik

Υλικά

100 γρ. ξερές κόκκινες φακές (δεν χρειάζονται μούλιασμα)

1 μικρό κρεμμύδι

1 κοτσάνι σέλερι

1 καρότο

1 κουταλάκι πελτέ ντομάτας

50 ml κόκκινο κρασί

1 αυγό

25 γρ. ψίχουλα ψωμιού

Φρέσκα αρωματικά βότανα κατά βούληση (θυμάρι, δεντρολίβανο, φασκόμηλο…)

Αλάτι, πιπέρι κατά βούληση

Ελαιόλαδο κατά βούληση

Εκτέλεση

Ψιλοκόβουμε τα λαχανικά και τα βάζουμε σε ένα τηγάνι με 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Και τα σοτάρουμε για 5 λεπτά. Ύστερα προσθέτουμε τις φακές, τον πελτέ ντομάτας, αλάτι και πιπέρι. Σβήνουμε με το κόκκινο κρασί, το αφήνουμε να εξατμιστεί και προσθέτουμε ζεστό νερό όσο χρειάζεται για να μαγειρευτούν οι φακές μέχρι να γίνουν μαλακές. Όταν είναι έτοιμες τις στραγγίζουμε καλά και τις αφήνουμε να κρυώσουν.

Στη συνέχεια βάζουμε τις μαγειρεμένες φακές στο μπλέντερ. Προσθέτουμε τα φρέσκα αρωματικά, τα ψίχουλα ψωμιού και το αυγό και χτυπάμε καλά μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα. Έπειτα πλάθπυμε τα μπιφτέκια με 85–90 γρ. μείγματος το καθένα, τα βάζουμε σε ένα ταψί και τα ψήνουμε στον φούρνο στους 180°C για 10 λεπτά. Εν τω μεταξύ ζεσταίναμε ένα τηγάνι, αλείφουμε τα μπιφτέκια με λίγο λάδι και τελειώνουμε το ψήσιμο. Καλή απόλαυση.