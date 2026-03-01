Ζεστή, αφράτη και γεμάτη γεύση μανιταρόπιτα, ιδανική για νηστεία, για μια ολοκληρωμένη εμπειρία απόλαυσης σε κάθε μπουκιά.

Αναζητάτε μια συνταγή νόστιμη, χορταστική και ταυτόχρονα κατάλληλη για νηστεία; Η νηστίσιμη μανιταρόπιτα με κρεμμύδια και φακές είναι η ιδανική επιλογή. Το μυστικό της βρίσκεται στην ισορροπία γεύσεων και υφών: Τα καραμελωμένα κρεμμύδια προσφέρουν γλυκύτητα και βάθος, τα μανιτάρια δίνουν πλούσια γεύση umami, ενώ οι φακές προσθέτουν θρεπτικά συστατικά και χορταστικότητα. Το τραγανό φύλλο περιτυλίγει τη γέμιση, δημιουργώντας μια αφράτη και απολαυστική εμπειρία σε κάθε μπουκιά. Ιδανική για ένα οικογενειακό γεύμα, ένα brunch με φίλους ή ακόμη και για να την απολαύσετε μόνη σας με μια σαλάτα, αυτή η πίτα αποδεικνύει ότι η νηστεία μπορεί να είναι νόστιμη, ζεστή και χορταστική, χωρίς να στερεί τίποτα από την απόλαυση ενός παραδοσιακού πιάτου.

Υλικά

2 κ.σ. ελαιόλαδο

2 κρεμμύδια, κομμένα σε φέτες

200 γρ μανιτάρια, κομμένα σε φέτες

1 σκελίδα σκόρδο, ψιλοκομμένη

1 κ.σ. φρέσκο δεντρολίβανο, ψιλοκομμένο (ή 1 κ.γ. ξερό)

1 κ.σ. φρέσκο φασκόμηλο, ψιλοκομμένο (ή 1 κ.γ. ξερό)

Μια πρέζα καγιέν (προαιρετικά)

2 κ.σ. βαλσάμικο ξίδι (ή ¼ φλ. κόκκινο κρασί)

1 κονσέρβα καστανές φακές, στραγγισμένες

1 κ.σ. πελτέ ντομάτας

1 κ.γ. μαγιά

1 κ.σ. αλεύρι

1 φλ. γάλα σόγιας + επιπλέον (ή γάλα της επιλογής σας)

Αλάτι και πιπέρι

2–3 φύλλα αφράτης ζύμης

unsplash

Εκτέλεση

Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μεγάλο τηγάνι σε μέτρια φωτιά. Σοτάρουμε τα κρεμμύδια, ανακατεύοντας συχνά, μέχρι να γίνουν βαθύ χρυσαφί (περίπου 15 λεπτά). Σπρώχνουμε τα κρεμμύδια στη μία πλευρά του τηγανιού και προσθέτουμε τα μανιτάρια. Μόλις αρχίσουν να ροδίζουν, προσθέτουμε μια πρέζα αλάτι και ανακατεύουμε με τα κρεμμύδια. Προσθέτουμε το σκόρδο, το δεντρολίβανο, το φασκόμηλο, την καγιέν και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι και μαγειρεύουμε λίγα λεπτά μέχρι να αναδυθεί το άρωμα. Στη συνέχεια προσθέτουμε το βαλσάμικο ξίδι και ανακατεύουμε μέχρι να εξατμιστεί σχεδόν όλο το υγρό. Προσθέτουμε τις φακές, τον πελτέ ντομάτας και τη μαγιά και ανακατεύουμε καλά. Πασπαλίζουμε 1 κ.σ. αλεύρι πάνω από τα υλικά και ανακατεύουμε καλά. Μαγειρεύουμε λίγα λεπτά, ανακατεύοντας συχνά. Ύστερα προσθέτουμε 1 φλ. γάλα σόγιας και ανακατεύουμε. Μαγειρεύουμε λίγα λεπτά μέχρι να γίνει η γέμιση σκοτεινή, γυαλιστερή και παχιά. Η τελική σύσταση πρέπει να είναι παχύρευστη αλλά όχι υγρή—σαν πηχτή σάλτσα. Αν είναι πολύ παχύ, προσθέτουμε λίγο γάλα για να αραιώσει.

Συναρμολόγηση της πίτας: Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C. Στρώνουμε τη ζύμη στο ταψί και κόβουμε τις άκρες. Αν χρησιμοποιούμε έτοιμα φύλλα ζύμης και μεγάλο ταψί, ίσως χρειαστεί να ενώσουμε περισσότερα από ένα φύλλα. Ρίχνουμε τη γέμιση μέσα στη βάση της ζύμης, βρέχουμε ελαφρά τις άκρες και καλύπτουμε με άλλο φύλλο ζύμης. Πιέζουμε τις άκρες με ένα πιρούνι για να κλείσουν. Κάνουμε μια μικρή τρύπα στο κέντρο της επιφάνειας για να βγαίνει ο ατμός. Αλείφουμε τη ζύμη με γάλα σόγιας και ψήνουμε 20–25 λεπτά μέχρι η ζύμη να γίνει βαθύ χρυσαφί. Καλή απόλαυση.