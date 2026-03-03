Γευστική έκπληξη: Τόνος με πατάτες και μαγιονέζα μύρτιλου

Απολαύστε έναν ζουμερό τόνο στη σχάρα, συνοδευμένο από χρυσαφένιες πατάτες και κρεμώδη μαγιονέζα με μύρτιλα, για μια γευστική εμπειρία που συνδυάζει γεύση και φινέτσα.

Ανακαλύψτε πώς ένα απλό πιάτο μπορεί να μετατραπεί σε γαστρονομική εμπειρία. Ο τόνος στη σχάρα, συνοδευμένος από χρυσαφένιες πατάτες και μαγιονέζα με μύρτιλα, προσφέρει έναν πρωτότυπο και δελεαστικό συνδυασμό γεύσεων που θα εντυπωσιάσει τους καλεσμένους σας και θα ανανεώσει τα αγαπημένα σας γεύματα.

Υλικά

600 γρ. 2 φέτες τόνου πάχους περίπου 3 εκ.

320 γρ. μαγιονέζα

200 γρ. μύρτιλα

16 μικρές πατάτες

Σχοινόπρασο

Ελαιόλαδο

Αλάτι ψιλό

Αλάτι σε νιφάδες

Πιπέρι

www.lacucinaitaliana.it, Foto: Riccardo Lettieri

Εκτέλεση

Βράζουμε τις πατάτες ολόκληρες με τη φλούδα τους σε ελαφρώς αλατισμένο νερό για 20 λεπτά. Τις στραγγίζουμε και τις αφήνουμε να κρυώσουν. Στη συνέχεια μαγειρεύουμε τα μύρτιλα σε ένα τηγάνι σε δυνατή φωτιά με 3 κουταλιές νερό για 2-3 λεπτά. Κρατάμε τα μισά ολόκληρα και λιώνουμε τα υπόλοιπα με ένα κουτάλι, δημιουργώντας έναν πουρέ. Ανακατεύουμε τα λιώμενα μύρτιλα, αφού κρυώσουν, με τη μαγιονέζα και 4-5 κομμάτια ψιλοκομμένου σχοινόπρασου. Ψιλοκόβουμε 4-5 ακόμα κομμάτια σχοινόπρασου και κρατάμε στην άκρη.

Αλείφουμε με ελαιόλαδο ομοιόμορφα τις φέτες τόνου και τις ψήνουμε σε τηγάνι αντικολλητικό ή με λίγο ελαιόλαδο για περίπου 8 λεπτά, γυρίζοντας τες στη μέση του χρόνου. Κόβουμε τις πατάτες στη μέση κατά μήκος και τις σοτέρουμε σε ένα τηγάνι με 2-3 κουταλιές ελαιόλαδο για περίπου 4-5 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν καλά. Σερβίρουμε τον τόνο με τις πατάτες, τα μύρτιλα που κρατήσατε και τη μαγιονέζα με μύρτιλα. Ολοκληρώνουμε με νιφάδες αλατιού, λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι και το ψιλοκομμένο σχοινόπρασο. Καλή απόλαυση.