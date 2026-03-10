Αλμυρό στρούντελ γεμάτο χρώμα και φρεσκάδα

Αρακάς, σπαράγγια και κολοκυθάκια συνδυάζονται αρμονικά με κρεμώδη ρικότα και λίγη παρμεζάνα, δημιουργώντας ένα θρεπτικό και απόλυτα γευστικό στρούντελ.

Αναζητάτε ένα γεύμα που να συνδυάζει θρεπτική αξία, γεύση και ευκολία στην προετοιμασία; Αυτό το στρουντέλ με λαχανικά φέρνει στο τραπέζι την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε μια απαλή κρεμώδη γέμιση με ρικότα και τραγανή, λεπτή ζύμη. Ο αρακάς, τα σπαράγγια και τα κολοκυθάκια ενώνονται αρμονικά, προσφέροντας κάθε μπουκιά γεμάτη γεύση και χρώμα, ιδανικό για ένα χορτοφαγικό κύριο πιάτο ή ένα εντυπωσιακό μενού.

Υλικά

Για τη λεπτή ζύμη

200 γρ. αλεύρι

30 γρ. ελαιόλαδο

5 γρ. αλάτι

Για τη γέμιση

250 γρ. ρικότα

200 γρ. φρέσκος αρακάς

5 μεσαία σπαράγγια

2 κολοκυθάκια

1 ξερό κρεμμύδι

Παρμεζάνα

Ελαιόλαδο

Αλάτι, πιπέρι

www.lacucinaitaliana.it, Foto: Valentina Sommariva

Εκτέλεση

Για τη ζύμη: Ανακατεύουμε τα υλικά σε ένα μπολ με 80 γρ. νερό και ζυμώνουμε μέχρι να έχουμε ένα ομοιογενές μείγμα. Στη συνέχεια σχηματίζουμε μια μπάλα, την καλύπτουμε με μεμβράνη και την αφήνουμε στο ψυγείο για 1 ώρα.

Για τη γέμιση: Βράζουμε τον αρακά σε αλατισμένο νερό για 10-15 λεπτά και τον στραγγίζουμε. Καθαρίζουμε τα σπαράγγια, αφαιρούμε τα σκληρά μέρη και τη φλούδα από τον βλαστό και τα βράζουμε για 5-7 λεπτά σε λίγο νερό, στη συνέχεια τα κρυώνουμε αμέσως σε νερό με πάγο.

Καθαρίζουμε το κρεμμύδι και το κόβουμε σε ροδέλες. Κόβουμε και τα κολοκυθάκια σε κύβους. Ύστερα σοτάρουμε το κρεμμύδι με 2 κουταλιές ελαιόλαδο σε δυνατή φωτιά, προσθέτουμε τα κολοκυθάκια και μαγειρεύουμε ανακατεύοντας για 10-15 λεπτά. Κόβουμε τα σπαράγγια σε μικρά κομμάτια και τα προσθέτουμε στα κρεμμύδια μαζί με τον αρακά, αλατοπιπερώνουμε και σοτάρουμε για 2 λεπτά ακόμη. Αποσύρουμε από τη φωτιά. Έπειτα ανακατεύουμε τη ρικότα με αλάτι, πιπέρι, 1 κουταλιά παρμεζάνα και 1 κουταλιά ελαιόλαδο.

Ανοίγουμε τη ζύμη σε αλευρωμένη επιφάνεια σε πολύ λεπτό ορθογώνιο 25x20 εκ. Απλώνουμε τη μισή ποσότητα της ρικότας στη βάση της ζύμης σε ένα λεπτό στρώμα. Προσθέτουμε τα μαγειρεμένα λαχανικά πάνω από τη ρικότα, ισιώνοντας τη γέμιση ομοιόμορφα. Πασπαλίζουμε με λίγη τριμμένη παρμεζάνα για έξτρα γεύση. Διπλώνουμε τα πλαϊνά της ζύμης πάνω από τη γέμιση και τυλίγουμε προσεκτικά σε ρολό, δημιουργώντας το στρουντέλ. Τοποθετούμε το στρουντέλ σε ταψί στρωμένο με λαδόκολλα, με τη ραφή προς τα κάτω, ώστε να μην ανοίξει κατά το ψήσιμο. Αλείφουμε την επιφάνεια με λίγο ελαιόλαδο ή χτυπημένο αυγό για να πάρει όμορφο χρυσαφένιο χρώμα. Και ψήνουμε στον φούρνο στους 180°C για περίπου 25-30 λεπτά, μέχρι να ροδίσει η ζύμη. Αφήνουμε το στρουντελ να κρυώσει ελαφρώς πριν το κόψουμε σε φέτες και σερβίρουμε. Καλή απόλαυση.