Αλμυρή τάρτα με λαβράκι αγκινάρες και λιαστές ντομάτες που εντυπωσιάζει

Απολαύστε μια αλμυρή τάρτα με τρυφερό λαβράκι σοταρισμένο αγκινάρες και γλυκές λιαστές ντομάτες εύκολη στη προετοιμασία και ιδανική για μπουφέ ή κυρίως πιάτο

Αν ψάχνετε μια ιδιαίτερη αλμυρή τάρτα που συνδυάζει φρέσκο ψάρι και λαχανικά, αυτή η τάρτα με λαβράκι, αγκινάρες και λιαστές ντομάτες είναι ό,τι πρέπει. Η τραγανή ζύμη αγκαλιάζει τρυφερό λαβράκι σοταρισμένο, αρωματικές αγκινάρες και γλυκές λιαστές ντομάτες, δημιουργώντας έναν συνδυασμό γεύσεων που ξεχωρίζει. Ιδανική για κύριο πιάτο ή για μπουφέ, είναι μια συνταγή που αξίζει να δοκιμάσετε.

Υλικά

Για τη ζύμη

200 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

100 ml νερό

40 ml ελαιόλαδο

Αλάτι

Για τη γέμιση

300 γρ. φιλέτο λαβράκι

2 αγκινάρες

Λιαστές ντομάτες σε λάδι

Ελαιόλαδο

Θυμάρι και δεντρολίβανο

Αλάτι και πιπέρι

Εκτέλεση

Κάνουμε μια λακουβίτσα με το αλεύρι σε καθαρή επιφάνεια. Προσθέτουμε στο κέντρο μια πρέζα αλάτι και το ελαιόλαδο. Ανακατεύουμε και προσθέτουμε το νερό λίγο-λίγο, ζυμώνοντας μέχρι να πάρουμε μια ζύμη σφιχτή και ελαστική. Συνεχίζουμε το ζύμωμα για περίπου 15 λεπτά. Σχηματίζουμε μια μπάλα, την τυλίγουμε σε μεμβράνη και την αφήνουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 20 λεπτά.

Στη συνέχεια καθαρίζουμε τις αγκινάρες: Αφαιρούμε τα σκληρά εξωτερικά φύλλα, το κοτσάνι και την «τρίχα» στο εσωτερικό. Τις κόβουμε σε λεπτές φέτες και τις σοτάρουμε σε ένα τηγάνι με λίγο ελαιόλαδο για 15 λεπτά. Αλατοπιπερώνουμε.

Στο μεταξύ, μαγειρεύουμε τα φιλέτα λαβράκι σε άλλο τηγάνι με λίγο ελαιόλαδο, αρχικά από την πλευρά με την πέτσα. Όταν εμφανιστεί λευκό περίγραμμα γύρω από τη σάρκα, τα γυρίζουμε και μαγειρεύουμε για 3–4 λεπτά και από την άλλη πλευρά.

Ανοίγουμε τη ζύμη με πλάστη σε αλευρωμένη επιφάνεια και τη γεμίζουμε με το ψάρι, τις λιαστές ντομάτες (στραγγισμένες και κομμένες στη μέση) και τις αγκινάρες. Αρωματίζουμε με ψιλοκομμένα φύλλα θυμάρι και δεντρολίβανο. Μεταφέρουμε την τάρτα σε ταψί στρωμένο με λαδόκολλα και ψήνουμε στον φούρνο στους 180°C για 30 λεπτά. Καλή απόλαυση.