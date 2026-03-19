Fish and chips στο air fryer: Το πιο τραγανό ψάρι χωρίς τηγάνισμα

Απολαύστε το αγαπημένο κλασικό πιάτο σε πιο ελαφριά εκδοχή, με τραγανές πατάτες, ζουμερό ψάρι και σπιτική σάλτσα ταρτάρ

Υπάρχουν κάποια πιάτα που δύσκολα αντιστέκεσαι — και το fish and chips είναι σίγουρα ένα από αυτά. Η τραγανή κρούστα του ψαριού, οι χρυσαφένιες πατάτες και η δροσερή σος ταρτάρ συνθέτουν έναν συνδυασμό που θυμίζει comfort food στα καλύτερά του. Ωστόσο, η κλασική εκδοχή του, με βαθύ τηγάνισμα, δεν είναι πάντα η πιο ελαφριά ή πρακτική επιλογή για την καθημερινότητά μας.

Εδώ έρχεται το air fryer να αλλάξει τα δεδομένα. Με ελάχιστο λάδι και χωρίς τη διαδικασία του τηγανίσματος, μπορείτε να πετύχετε το ίδιο τραγανό αποτέλεσμα, διατηρώντας παράλληλα τη γεύση και την υφή που αγαπάτε. Το ψάρι γίνεται ζουμερό εσωτερικά και τραγανό εξωτερικά, ενώ οι πατάτες αποκτούν την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε μαλακό και crispy.

Το μυστικό της επιτυχίας κρύβεται στις λεπτομέρειες: Η panko για extra τραγανότητα, το αρωματικό αλάτι με δεντρολίβανο που απογειώνει τις πατάτες και η σπιτική σος ταρτάρ που δίνει τη φρεσκάδα που χρειάζεται το πιάτο. Πρόκειται για μια συνταγή που δεν απαιτεί ιδιαίτερες τεχνικές, αλλά δίνει αποτέλεσμα που θυμίζει εστιατόριο.

Είτε ψάχνετε μια πιο υγιεινή εκδοχή ενός αγαπημένου πιάτου, είτε απλώς θέλετε μια εύκολη και γρήγορη ιδέα για το καθημερινό τραπέζι, αυτό το fish and chips στο air fryer είναι η ιδανική επιλογή. Δοκιμάστε το και θα δείτε πως το “comfort food” μπορεί να γίνει πιο ελαφρύ χωρίς να χάνει τίποτα από τη νοστιμιά του.

Υλικά

350γρ. πατάτες, κομμένες σε στικς

3 κ.σ. ελαιόλαδο

2 φιλέτα ψαριού (μπακαλιάρος), χωρίς πέτσα και κόκαλα (περίπου 150γρ. το καθένα)

2 κ.σ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

1 αυγό

60γρ. panko (ιαπωνική φρυγανιά)

λάτι και πιπέρι

Φέτες λεμονιού για σερβίρισμα (προαιρετικά)

Για το αλάτι δεντρολίβανου (προαιρετικά)

10γρ. φρέσκο δεντρολίβανο, μόνο τα φύλλα

3 κ.σ. θαλασσινό αλάτι

Ξύσμα από 1 λεμόνι

Για τη σάλτσα ταρτάρ

3 κ.σ. μαγιονέζα

1 κ.σ. γιαούρτι

Χυμός από ½ λεμόνι

1 κ.σ. κάππαρη

5 αγγουράκια τουρσί, ψιλοκομμένα

1 κ.σ. μαϊντανός, ψιλοκομμένος

Μια πρέζα καπνιστή πάπρικα

Εκτέλεση

ροθερμαίνουμε το air fryer στους 190°C. Ξεπλένουμε τις πατάτες σε κρύο νερό για μερικά λεπτά, τις στραγγίζουμε και τις στεγνώνουμε καλά.Ύστερα τις βάζουμε σε ένα μπολ με 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο και ανακατεύουμε ώστε να καλυφθούν καλά. Μεταφέρουμε τις πατάτες στον κάδο του air fryer και ψήνουμε για 15–18 λεπτά, μέχρι να γίνουν τραγανές και χρυσαφένιες, ανακινώντας 2–3 φορές κατά τη διάρκεια του ψησίματος.

Όσο ψήνονται οι πατάτες, ετοιμάζουμε το αλάτι δεντρολίβανου (αν το χρησιμοποιήσετε). Χτυπάμε το δεντρολίβανο, το αλάτι και το ξύσμα λεμονιού στο μπλέντερ ή τα λιώνουμε σε γουδί μέχρι να δημιουργηθεί ένα αρωματικό πράσινο αλάτι. Το αφήνουμε στην άκρη.

Για τη σάλτσα ταρτάρ, ανακατεύουμε όλα τα υλικά σε ένα μικρό μπολ. Για το ψάρι, βάζουμε το αλεύρι σε ένα μπολ και αλατοπιπερώνουμε. Σε ένα δεύτερο μπολ χτυπάμε το αυγό με λίγο αλάτι και πιπέρι. Σε τρίτο μπολ βάζουμε την panko. Παίρνουμε ένα κομμάτι ψάρι, το περνάμε από το αλεύρι, μετά από το αυγό και τέλος από την panko, καλύπτοντάς το καλά. Το τοποθετούμε σε πιάτο και επαναλαμβάνουμε με το δεύτερο κομμάτι.

Όταν οι πατάτες είναι έτοιμες, τις βάζουμε σε ένα μπολ και πασπαλίζουμε με λίγο αλάτι δεντρολίβανου. Τις αφήνουμε στην άκρη. Στη συνέχεια περιχύνουμε το ψάρι με 1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο και το ψήνουμε στο air fryer για 6 λεπτά. Το γυρίζουμε το ψήνουμε για άλλα 2–4 λεπτά, ανάλογα με το πάχος. Τοποθετούμε τα 2 φιλέτα σε πιάτα σερβιρίσματος. Βάζουμε ξανά τις πατάτες στο air fryer για 2 λεπτά για να ζεσταθούν. Σερβίρουμε με τις πατάτες και μια γενναιόδωρη ποσότητα σάλτσα ταρτάρ, μαζί με φέτες λεμονιού αν θέλετε. Καλή απόλαυση.