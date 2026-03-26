Συνταγή για αυγά πανέ με τραγανή κρούστα

Τραγανά απ’ έξω και μαλακά στο εσωτερικό, τα αυγά πανέ είναι πραγματικά ακαταμάχητα, ειδικά όταν συνοδεύονται από μια δροσερή σαλάτα.

Τα αυγά είναι από τα πιο ευέλικτα και αγαπημένα υλικά στην κουζίνα, όμως υπάρχουν τρόποι να τα απολαύσουμε που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα. Τα αυγά πανέ αποτελούν μια πιο δημιουργική και απολαυστική εκδοχή, που συνδυάζει τραγανή υφή και βελούδινη γεύση σε κάθε μπουκιά.

Η τεχνική του παναρίσματος δίνει στα αυγά μια υπέροχη, χρυσαφένια κρούστα, ενώ το εσωτερικό τους παραμένει μαλακό και ελαφρώς ρευστό, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή αντίθεση. Όταν μάλιστα συνοδεύονται από μια δροσερή σαλάτα με κουκιά και αρακά, το αποτέλεσμα γίνεται ακόμα πιο ισορροπημένο και γευστικό. Παρόλο που η εκτέλεση είναι σχετικά απλή, απαιτεί λίγη προσοχή, ώστε τα αυγά να διατηρήσουν το σχήμα τους και να μη σπάσουν. Ακολουθώντας τα σωστά βήματα, μπορείς να δημιουργήσεις ένα πιάτο που εντυπωσιάζει τόσο στη γεύση όσο και στην εμφάνιση. Ας δούμε αναλυτικά πώς να ετοιμάσουμε αυγά πανέ, βήμα-βήμα, για ένα αποτέλεσμα που θυμίζει επαγγελματική κουζίνα.

Υλικά

230 γρ. κουκιά καθαρισμένα

150 γρ. αρακάς καθαρισμένος

150 γρ. μικρά φύλλα σαλάτας

10 αυγά

Τριμμένη φρυγανιά

Μουστάρδα

Ξίδι

Λάδι από αραχίδα (ηλιέλαιο ή παρόμοιο)

Ελαιόλαδο

Αλάτι

Εκτέλεση

Ζεματίζουμε τα κουκιά σε νερό που βράζει για 2-3 λεπτά, τα στραγγίζουμε, κρυώστε τα σε κρύο νερό και καθαρίστε τη φλούδα τους. Ζεματίζουμε και τον αρακά για 2-3 λεπτά και τον στραγγίζουμε. Βάζουμε άφθονο νερό σε μια κατσαρόλα να βράσει. Ρίχνουμε ε μέσα 8 αυγά και τα αφήνουμε να βράσουν για 4-5 λεπτά. Στη συνέχεια τα κρυώνουμε σε κρύο νερό για να σταματήσει το βράσιμο. Καθαρίζουμε τα αυγά πολύ προσεκτικά, χτυπώντας ελαφρά τις άκρες για να μην σπάσουν, καθώς είναι μελάτα και πιο ευαίσθητα από τα σφιχτά. Περνάμε τα καθαρισμένα αυγά πρώτα από τριμμένη φρυγανιά, μετά από τα 2 αυγά που έχουν χτυπηθεί με λίγο αλάτι και στη συνέχεια ξανά από φρυγανιά, ώστε να καλυφθούν καλά. ‘Ύστερα τηγανίζουμε τα αυγά σε πολύ καυτό λάδι για περίπου 40 δευτερόλεπτα, τα βγάζουμε προσεκτικά με τρυπητή κουτάλα και τα τοποθετούμε σε απορροφητικό χαρτί για να φύγει το περιττό λάδι. Σε ένα μπολ, ανακατεύουμε τα φύλλα σαλάτας με τα κουκιά και τον αρακά. Προσθέτουμε μια βινεγκρέτ από ελαιόλαδο, αλάτι, ξίδι και λίγο μουστάρδα (αναλογία: 3-4 μέρη λάδι προς 1 μέρος ξίδι). Σερβίρουμε τα αυγά πανέ μαζί με τη σαλάτα.