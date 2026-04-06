Αν αγαπάς τα ζυμαρικά, αυτό το πέστο φιστικιού θα σου γίνει εμμονή

Δοκιμάστε το κρεμώδες πέστο φιστικιού που θα αναβαθμίσει τα ζυμαρικά σας με γεύση και άρωμα που εντυπωσιάζει – και χρειάζεστε μόλις λίγα λεπτά για να το φτιάξετε.

Ξεχάστε το κλασικό πέστο. Το πέστο φιστικιού είναι η νέα αγαπημένη σάλτσα που θα απογειώσει κάθε πιάτο σας χωρίς κόπο. Κρεμώδες, αρωματικό και γεμάτο γεύση, μπορεί να μεταμορφώσει ζυμαρικά, νιόκι, μπρουσκέτες ή ακόμα και φρυγανισμένο ψωμί σε πιάτα που μοιάζουν βγαλμένα από εστιατόριο. Το καλύτερο; Χρειάζεστε μόνο λίγα απλά υλικά και λίγα λεπτά για να φτιάξετε ένα αποτέλεσμα που θα εντυπωσιάσει όλη την οικογένεια ή τους καλεσμένους σας. Αν θέλετε να αναβαθμίσετε τα καθημερινά σας γεύματα χωρίς πολύ κόπο, αυτή η συνταγή θα γίνει η νέα σας εμμονή.

Υλικά

200 γρ. φιστίκια καθαρισμένα, ανάλατα

10 γρ. φρέσκος βασιλικός

50 γρ. τριμμένη παρμεζάνα

50 γρ. τριμμένο πεκορίνο

¼ σκελίδα σκόρδο

200 ml ελαιόλαδο

Εκτέλεση

Πλένουμε καλά τον βασιλικό με κρύο νερό, αφαιρούμε προσεκτικά τα φύλλα από τα κοτσάνια και τα αφήνουμε να στεγνώσουν σε καθαρή πετσέτα. Σε ένα μπλέντερ ή πολυκόφτη βάζουμε τα φιστίκια, την παρμεζάνα, το πεκορίνο, τα φύλλα βασιλικού και το σκόρδο (χωρίς το εσωτερικό φύτρο). Προσθέτουμε σταδιακά το ελαιόλαδο και χτυπάμε μέχρι να δημιουργηθεί μια κρεμώδης υφή. Ιδανικά, δουλεύουμε το μείγμα με διακοπτόμενη λειτουργία (pulse), ώστε να μην οξειδωθεί και σκουρύνει. Μεταφέρουμε το πέστο σε μπολ και ανακατεύουμε ελαφρά με ένα κουτάλι. Είναι έτοιμο.

Συμβουλές

Όσο περισσότερο το χτυπήσουμε, τόσο πιο κρεμώδες και ομοιόμορφο θα γίνει.

Αν προτιμάμε πιο «rustic» υφή, το χτυπάμε λιγότερο.

Η διακοπτόμενη λειτουργία βοηθά να διατηρηθεί το ζωηρό χρώμα και η φρεσκάδα του.

Παραλλαγές

Το πέστο είναι από τις πιο ευέλικτες σάλτσες της ιταλικής κουζίνας και μπορούμε να το προσαρμόσουμε εύκολα:

Για πιο έντονη γεύση: πέστο κάπαρης, ρόκας ή φασκόμηλου

Για πιο ήπια γεύση: πέστο καρυδιού ή κολοκυθιού

Συντήρηση