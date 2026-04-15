Αλμυρά muffins με σολομό και φέτα στο air fryer – εύκολη συνταγή σε 15 λεπτά

Αφράτα και εύκολα αλμυρά muffins με σολομό και φέτα, ιδανικά για σνακ, brunch ή ένα γρήγορο γευστικό πιάτο χωρίς κόπο.

Τα αλμυρά muffins είναι από τις πιο εύκολες και ευέλικτες συνταγές που μπορεί να έχει κανείς στην κουζίνα του. Με απλά υλικά και γρήγορη προετοιμασία, μπορούν να μετατραπούν σε ένα πλήρες σνακ, ένα ελαφρύ γεύμα ή ένα πιάτο που θα συνοδεύσει τέλεια κάθε στιγμή της ημέρας. Ο συνδυασμός σολομού και φέτας δίνει ένταση στη γεύση, ενώ η αφράτη υφή τους τα κάνει πραγματικά απολαυστικά από την πρώτη μπουκιά.

Υλικά

1 αυγό

1 κεσεδάκι γιαούρτι στραγγιστό χωρίς ζάχαρη

50 γρ. ηλιέλαιο

130 γρ. αλεύρι (τύπου 0)

1/2 φακελάκι μπέικιν πάουντερ για αλμυρά

100 γρ. φέτα

100 γρ. καπνιστός σολομός

Αλάτι και πιπέρι

unsplash

Εκτέλεση

Θρυμματίζουμε με τα χέρια τη φέτα και κόβουμε τον σολομό σε λεπτές λωρίδες. Σε ένα μπολ χτυπάμε το αυγό με το γιαούρτι, το λάδι, αλάτι και πιπέρι. Προσθέτουμε το αλεύρι μαζί με το μπέικιν και ανακατεύουμε μέχρι να έχουμε ένα λείο μείγμα χωρίς σβόλους. Ύστερα προσθέστε περίπου 80 γρ. φέτας και 80 γρ. σολομού μέσα στο μείγμα, κρατώντας την υπόλοιπη ποσότητα για το τελείωμα. Γεμίζουμε θήκες για muffins μέχρι τα 3/4 και προσθέτουμε από πάνω λίγη φέτα και σολομό για διακόσμηση. Ψήνουμε στο air fryer στους 170°C για περίπου 15 λεπτά.