Αυγά με τραγανές πατάτες και jamón: Το ισπανικό brunch που θα λατρέψεις

Τα αυγά με τραγανές πατάτες και jamón εκφράζουν απόλυτα τη φιλοσοφία της ισπανικής κουζίνας: απλά υλικά, σωστή τεχνική και έντονη γεύση.

Τα αυγά με τραγανές πατάτες και jamón είναι ένα νόστιμο και απλό πιάτο από την Ισπανία που συνδυάζει τραγανές πατάτες, τέλεια τηγανητά αυγά και λεπτές φέτες jamón (ισπανικό ζαμπόν). Τα αυγά “σπάνε” πάνω στο πιάτο λίγο πριν το σερβίρισμα, επιτρέποντας στον κρεμώδη κρόκο να αναμειχθεί με τις τραγανές πατάτες και το αλμυρό ζαμπόν.

Το πιάτο αυτό είναι ένα δημοφιλές comfort food στα ισπανικά σπίτια και σερβίρεται συχνά σε tapas bars σε όλη τη χώρα. Τα Spanish Broken Eggs with Ham (αυγά με τραγανές πατάτες και jamón) είναι ένα απλό αλλά εξαιρετικά ικανοποιητικό πιάτο που αναδεικνύει την ομορφιά του συνδυασμού τραγανής πατάτας, του ρευστού αυγού και του πλούσιου, αλμυρού jamón. Ιδανικό για brunch, μεσημεριανό ή ένα ελαφρύ δείπνο, αυτό το πιάτο βασίζεται σε ποιοτικά υλικά και έντονες γεύσεις.

Είτε σχεδιάζετε ένα tapas night, ένα brunch Σαββατοκύριακου ή ένα γρήγορο δείπνο με ελάχιστη προετοιμασία, τα αυγά με τραγανές πατάτες και jamón είναι ένα ευέλικτο πιάτο που είναι εύκολο να φτιαχτεί αλλά δίνει την αίσθηση πολυτέλειας και απόλαυσης. Είναι ένα τέλειο παράδειγμα του πώς η ισπανική κουζίνα μετατρέπει απλά υλικά σε κάτι βαθιά comfort και νόστιμο.

Πώς τρώγονται τα αυγά με τραγανές πατάτες και jamón

Τα αυγά με τραγανές πατάτες και jamón πρέπει να καταναλώνονται αμέσως μόλις φτάσουν στο τραπέζι. Τα αυγά συνήθως τηγανίζονται έτσι ώστε το ασπράδι να είναι τραγανό αλλά ο κρόκος να παραμένει ρευστός, δημιουργώντας μια πλούσια σάλτσα όταν σπάσει πάνω στις χρυσαφένιες πατάτες. Σε συνδυασμό με τις λεπτές φέτες jamón, το πιάτο αυτό είναι φτιαγμένο για να το μοιραστείτε. Ο καλύτερος τρόπος να το φάτε είναι ανεπιτήδευτος: Παίρνετε ένα πιρούνι, ανακατεύετε τον κρόκο με τις πατάτες και απολαμβάνετε την τέλεια ισορροπία αλμυρού ζαμπόν και κρεμώδους αυγού.

Υλικά

4 μέτριες πατάτες, καθαρισμένες και κομμένες σε λεπτές φέτες

4 μεγάλα αυγά

100 γρ. jamón λεπτοκομμένο (ισπανικό ζαμπόν)

Ελαιόλαδο για τηγάνισμα

Αλάτι, μαύρο πιπέρι

Ψιλοκομμένος μαϊντανός (προαιρετικά)

Εκτέλεση

Σε ένα μεγάλο τηγάνι, ρίχνουμε αρκετό ελαιόλαδο ώστε να καλύπτει τις πατάτες και το ζεσταίνουμε σε μέτρια-υψηλή φωτιά. Το λάδι πρέπει να έχει βάθος περίπου 1-2 εκατοστά. Όταν ζεσταθεί, προσθέτουμε τις πατάτες προσεκτικά. Τηγανίζουμε σε δόσεις για να μην γεμίσει το τηγάνι. Αφήνουμε τις πατάτες μέχρι να γίνουν χρυσαφένιες και τραγανές (7-10 λεπτά). Ύστερα τις αφαιρούμε με τρυπητή κουτάλα και τις τοποθετούμε σε χαρτί κουζίνας. Αλατίζουμε όσο είναι ακόμα ζεστές.

Τηγάνισμα αυγών: Σε άλλο τηγάνι, ζεσταίνουμε λίγο ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά. Σπάμε τα αυγά και τα τηγανίζουμε μέχρι το ασπράδι να έχει ψηθεί αλλά ο κρόκος να παραμένει ρευστός. Προσθέτουμε λίγο αλάτι.

Συναρμολόγηση: Τοποθετούμε τις πατάτες σε ένα πιάτο. Προσθέτουμε το jamón από πάνω. Η θερμότητα από τις πατάτες μαλακώνει ελαφρώς το ζαμπόν. Βάζουμε από πάνω τα αυγά και σπάμε τους κρόκους λίγο πριν το σερβίρισμα ώστε να απλωθούν πάνω στο πιάτο. Προαιρετικά προσθέτουμε μαϊντανό ή πιπέρι. Σερβίρεται πάντα ζεστό και πρέπει να ανακατεύεται πριν καταναλωθεί.

Συμβουλές

Για καλύτερο αποτέλεσμα, οι πατάτες πρέπει να είναι πολύ τραγανές. Μπορείτε επίσης να τις ψήσετε ή να τις κάνετε στο air fryer για πιο ελαφριά εκδοχή. Επίσης, ο κρόκος είναι το “μυστικό” του πιάτου και πρέπει να μείνει ρευστός. Το πιάτο ετοιμάζεται σε περίπου 30 λεπτά. Οι πατάτες χρειάζονται τον περισσότερο χρόνο, ενώ τα αυγά και το jamón απαιτούν προσεκτικό χειρισμό για να μη χαλάσει η υφή τους. Τέλος σερβίρεται πάντα αμέσως και συνοδεύεται ιδανικά με ψωμί, μπύρα ή κρασί.