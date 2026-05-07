Κεφτεδάκια κοτόπουλου με μέλι: Έτοιμα σε λίγα λεπτά στο Air Fryer

Αφράτα κεφτεδάκια κοτόπουλου με τραγανή εξωτερική υφή και μια σάλτσα μελιού που τα απογειώνει — μια εύκολη και γρήγορη συνταγή για κάθε μέρα.

Αν ψάχνετε μια γρήγορη, εύκολη και πραγματικά νόστιμη ιδέα για φαγητό, αυτά τα κεφτεδάκια κοτόπουλου στο air fryer με μέλι θα σας σώσουν. Είναι από εκείνες τις συνταγές που γίνονται χωρίς κόπο, αλλά έχουν αποτέλεσμα που μοιάζει… σαν να αφιέρωσες πολύ περισσότερο χρόνο. Ο κιμάς κοτόπουλο τα κάνει πιο ελαφριά από τα κλασικά κεφτεδάκια, χωρίς όμως να χάνουν σε γεύση ή ζουμερότητα. Το μυστικό είναι στην ισορροπία: αφράτα μέσα, ελαφρώς τραγανά απ’ έξω και στο τέλος καλυμμένα με μια σάλτσα μελιού που τα απογειώνει. Το καλύτερο; Μπορείτε να τα σερβίρετε με ό,τι έχεις στο σπίτι — ρύζι, σαλάτα, ζυμαρικά ή ακόμα και μέσα σε σάντουιτς. Είναι ιδανικά για καθημερινό φαγητό, αλλά και αρκετά εντυπωσιακά για να τα βγάλεις και σε τραπέζι. Και όλα αυτά… σε λιγότερο από 20 λεπτά.

Υλικά

Για τα κεφτεδάκια

450 γρ. άπαχο κιμά κοτόπουλο

1 μεγάλο αυγό

½ φλιτζάνι panko

½ φλιτζάνι τριμμένη παρμεζάνα

1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο

1 κουταλάκι σκόρδο σε σκόνη

1 κουταλάκι κρεμμύδι σε σκόνη

½ κουταλάκι αλάτι

Για τη σάλτσα μελιού (Hot Honey)

½ φλιτζάνι μέλι

1–2 κουταλάκια μπούκοβο ή flakes τσίλι

1 κουταλάκι ξύδι (ή χυμό λεμονιού)

Λίγες σταγόνες καυτερή σάλτσα (προαιρετικά)

unsplash

Εκτέλεση

Σε ένα μπολ, ανακατεύουμε τον κιμά κοτόπουλο, το αυγό, το panko, την παρμεζάνα, το ελαιόλαδο, το σκόρδο, το κρεμμύδι σε σκόνη και το αλάτι μέχρι να ομογενοποιηθούν. Ύστερα πλάθουμε περίπου 20 μικρά κεφτεδάκια. Ψεκάζουμε το τον κάδο του air fryer με λίγο λάδι και τοποθετούμε τα κεφτεδάκια σε μία στρώση, αφήνοντας μικρή απόσταση μεταξύ τους. Ψήνουμε στους 200°C για περίπου 7 λεπτά ή μέχρι να ψηθούν καλά (εσωτερική θερμοκρασία 75°C). Αν χρειάζεται, ψήνουμε σε δόσεις και κρατάμε τα έτοιμα κεφτεδάκια σκεπασμένα.

Ετοιμάζουμε τη σάλτσα: Ζεσταίνουμε ελαφρά το μέλι, προσθέτουμε το μπούκοβο και το ξύδι και ανακατεύουμε. Αφήνουμε τη σάλτσα για λίγα λεπτά να αναδειχθούν τα αρώματα. Στη συνέχεια βάζουμε τα κεφτεδάκια σε ένα μπολ, περιχύνουμε με τη σάλτσα και ανακατεύουμε απαλά ώστε να καλυφθούν καλά. Καλή απόλαυση.