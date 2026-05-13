Τραγανό μοσχάρι στο air fryer με ασιατική σάλτσα

Τραγανό μοσχάρι στο air fryer με γλυκοπικάντικη σάλτσα, μια γρήγορη και εύκολη ασιατική συνταγή που γίνεται και με τηγάνι αντί για γουόκ.

Το σημερινό πιάτο είναι ένα από τα πιο δημοφιλή της ασιατικής κουζίνας, γνωστό για τον συνδυασμό τραγανής υφής του μοσχαριού και της έντονης, γλυκοπικάντικης γεύσης. Παραδοσιακά παρασκευάζεται σε γουόκ με αρκετό λάδι, όμως τα τελευταία χρόνια η μαγειρική στο air fryer έχει αλλάξει τον τρόπο που απολαμβάνουμε τέτοιες συνταγές, κάνοντάς τες πιο ελαφριές αλλά εξίσου νόστιμες. Η χρήση του air fryer επιτρέπει να πετύχουμε την ίδια τραγανότητα στο κρέας με πολύ λιγότερο λάδι, χωρίς να χάνεται η χαρακτηριστική γεύση του πιάτου. Σε συνδυασμό με τη γλυκό-πικάντικη σάλτσα που περιέχει τσίλι, σόγια και ξίδι, το αποτέλεσμα είναι ένα γρήγορο αλλά εντυπωσιακό γεύμα που μπορεί να σταθεί τόσο σε ένα καθημερινό τραπέζι όσο και σε ένα πιο ιδιαίτερο δείπνο. Δείτε παρακάτω πώς μπορείτε να ετοιμάσετε αυτή τη γρήγορη εκδοχή στο σπίτι, με απλά υλικά και σε μόλις λίγα λεπτά.

Υλικά

250 γρ. λεπτοκομμένο μοσχαρίσιο κρέας (minute steak), κομμένο σε λωρίδες

2 κ.σ. κορν φλάουρ

2 κ.σ. φυτικό λάδι + λίγο επιπλέον

2 σκελίδες σκόρδο, λιωμένες

1 κομμάτι φρέσκο τζίντζερ (περίπου στο μέγεθος του αντίχειρα), καθαρισμένο και κομμένο σε λεπτά στικ

1 κόκκινη πιπεριά τσίλι, λεπτοκομμένη

1 κόκκινη πιπεριά, κομμένη σε κομμάτια

4 φρέσκα κρεμμυδάκια, κομμένα (χωριστά το λευκό από το πράσινο μέρος)

4 κ.σ. ξίδι από ρύζι ή λευκό ξίδι

1 κ.σ. σόγια σος

2 κ.σ. γλυκιά τσίλι σος

2 κ.σ. κέτσαπ ντομάτας

Για τη μαρινάδα

½ κ.γ. κινέζικο μείγμα μπαχαρικών

2 κ.γ. σόγια σος

1 κ.γ. σησαμέλαιο

1 κ.γ. ζάχαρη

pexels

Εκτέλεση

Αρχικά, ανακατεύουμε τα υλικά της μαρινάδας σε ένα μπολ. Προσθέτουμε τις λωρίδες του μοσχαριού και ανακατεύουμε καλά ώστε να καλυφθούν πλήρως. Αφήνουμε το κρέας στο ψυγείο για έως και 24 ώρες αν έχουμε χρόνο ή προχωράμε απευθείας στο επόμενο βήμα. Πασπαλίζουμε το κρέας με το κορν φλάουρ και ανακατεύουμε μέχρι κάθε κομμάτι να καλυφθεί και να σχηματίσει μια ελαφριά «παστωμένη» υφή. Ξεχωρίζουμε τις λωρίδες και τοις απλώνουμε σε ένα πιάτο. Ρίχνουμε λίγο λάδι πάνω σε κάθε κομμάτι. Προθερμαίνουμε το air fryer στους 220°C (αν διαθέτει λειτουργία προθέρμανσης). Τοποθετούμε προσεκτικά το μοσχάρι στον κάδο του air fryer και ψήνουμε για 6 λεπτά. Στη συνέχεια το γυρίζουμε και ψήνουμε για άλλα 4–6 λεπτά, μέχρι να γίνει τραγανό.

Παράλληλα, ζεσταίνουμε 2 κ.σ. φυτικό λάδι σε γουόκ ή σε ένα μεγάλο αντικολλητικό τηγάνι σε δυνατή φωτιά και σοτάρουμε το σκόρδο, το τζίντζερ, την τσίλι, την πιπεριά και τα λευκά μέρη από τα φρέσκα κρεμμυδάκια για 2–3 λεπτά, μέχρι να μαλακώσει η πιπεριά. Προσέχουμε να μην καεί το σκόρδο και το τζίντζερ. Προσθέτουμε το ξίδι, τη σόγια σος, τη γλυκιά σάλτσα τσίλι και το κέτσαπ, ανακατεύουμε καλά και μαγειρεύουμε για άλλο 1 λεπτό μέχρι να αρχίσει να βράζει. Ρίχνουμε το μοσχάρι στο γουόκ ή στο τηγάνι και ανακατεύουμε ώστε να καλυφθεί με τη σάλτσα. Συνεχίζουμε το μαγείρεμα για 1 ακόμη λεπτό μέχρι να ζεσταθεί καλά. Σερβίρουμε με τα πράσινα μέρη από τα φρέσκα κρεμμυδάκια και, αν θέλουμε, λίγη επιπλέον σάλτσα στο πλάι. Καλή απόλαυση.