Γάλα με μέντα: Το πιο δροσερό και νοσταλγικό καλοκαιρινό ρόφημα που λατρεύουμε από παιδιά

Ένα απλό, δροσιστικό ρόφημα με άρωμα καλοκαιριού που συνδυάζει γάλα και φρέσκια μέντα, ιδανικό για κάθε στιγμή της ημέρας.

Το γάλα με μέντα είναι ένα ρόφημα που θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε ιστορικό και εμβληματικό. Πολλοί από εμάς το θυμόμαστε από τα παιδικά μας χρόνια και, για αρκετούς, συνδέεται άμεσα με καλοκαιρινές αναμνήσεις. Είναι ένα ρόφημα που σε ταξιδεύει πίσω στον χρόνο, καθώς καταναλώνεται πάντα παγωμένο και παρασκευάζεται πολύ εύκολα. Και φυσικά, υπάρχει κάτι ιδιαίτερα ευχάριστο στο να χρησιμοποιούμε φρέσκια μέντα που καλλιεργούμε οι ίδιοι, είτε στο μπαλκόνι είτε στη βεράντα.

Η παρασκευή του είναι πραγματικά πολύ απλή

Πλένουμε με κρύο νερό περίπου είκοσι φύλλα φρέσκιας μέντας, ελέγχοντας ώστε να μην είναι κιτρινισμένα ή φθαρμένα.Τα αφήνουμε να στραγγίξουν για λίγα λεπτά και στη συνέχεια τα σκουπίζουμε απαλά με ένα καθαρό πανί. Βάζουμε το γάλα σε ένα κατσαρολάκι και το ζεσταίνουμε μέχρι να αρχίσει να φτάνει στο σημείο βρασμού.

Σβήνουμε τη φωτιά και προσθέτουμε τα φύλλα μέντας. Τα αφήνουμε να εκχυλιστούν για περίπου ένα τέταρτο της ώρας και στη συνέχεια σουρώνουμε με ένα σουρωτήρι. Δεν είναι απαραίτητο να προσθέσουμε ζάχαρη, καθώς αυτό εξαρτάται αποκλειστικά από τις προτιμήσεις μας. Για καλύτερο αποτέλεσμα, αφήνουμε το ρόφημα στο ψυγείο για τουλάχιστον δύο ώρες.

Αντί για φρέσκια μέντα, μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε σιρόπι μέντας. Σε αυτή την περίπτωση η προετοιμασία είναι άμεση, καθώς απλώς ανακατεύουμε τα δύο υλικά με ένα κουτάλι κοκτέιλ. Για μια πιο ιδιαίτερη πινελιά, και στις δύο εκδοχές μπορούμε να προσθέσουμε λίγη τριμμένη μαύρη σοκολάτα.

unsplash

Οι σωστές αναλογίες για ισορροπημένη γεύση

Όπως είδαμε, η διαδικασία είναι πολύ απλή. Ωστόσο, για ένα πραγματικά ισορροπημένο αποτέλεσμα, πρέπει να δώσουμε προσοχή στις αναλογίες, ώστε να μην υπερκαλύπτει το γάλα τη μέντα ή το αντίστροφο, αλλά και να μην γίνει υπερβολικά γλυκό το ρόφημα. Αν χρησιμοποιούμε φρέσκια μέντα, για 400 ml γάλα (περίπου δύο μέτρια ποτήρια) χρειαζόμαστε περίπου δεκαπέντε φύλλα. Αν επιλέξουμε σιρόπι μέντας, υπολογίζουμε περίπου 50–60 ml.

Παραλλαγές με φυτικό γάλα και πάγο

Όσοι δεν μπορούν να καταναλώσουν γάλα ή έχουν δυσανεξία στη λακτόζη μπορούν να αντικαταστήσουν άνετα το αγελαδινό γάλα με φυτικό γάλα, όπως ρυζιού, αμυγδάλου, βρώμης ή σόγιας. Το αποτέλεσμα παραμένει εξίσου ευχάριστο και δροσιστικό, χωρίς να αλλάζουν οι αναλογίες.

Αν θέλουμε μια ακόμη πιο δροσερή και αναζωογονητική εκδοχή, μπορούμε να προσθέσουμε λίγα παγάκια — χωρίς υπερβολή, ώστε να μην νερώσει το ρόφημα — και να χτυπήσουμε το μείγμα με ραβδομπλέντερ. Αν έχουμε χρησιμοποιήσει φύλλα μέντας, το κάνουμε αφού πρώτα σουρώσουμε το ρόφημα.

Πότε να το πίνουμε και γιατί είναι τόσο δροσιστικό

Μπορούμε να απολαύσουμε το γάλα με μέντα οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας: στο πρωινό, στο απογευματινό σνακ, αλλά και το βράδυ ή ακόμη και μετά το φαγητό, καθώς θεωρείται ότι μπορεί να βοηθήσει στην πέψη. Είναι πάντα μια καλή ιδέα για δροσιά και για να ικανοποιήσουμε τη διάθεση για κάτι γλυκό με πιο ελαφρύ τρόπο.

Η δροσιστική του δράση οφείλεται κυρίως στη μέντα, όμως γνωρίζατε ότι, σύμφωνα με ορισμένες μελέτες, το γάλα μπορεί να ενυδατώνει ακόμη περισσότερο από το νερό; Αυτό σχετίζεται με την περιεκτικότητά του σε μεταλλικά άλατα, τα οποία βοηθούν στην καλύτερη ενυδάτωση του οργανισμού.