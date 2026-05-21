Αυτά τα κεφτεδάκια σολομού στο air fryer θα τα φτιάχνεις ξανά και ξανά

Τραγανά εξωτερικά, ζουμερά στο εσωτερικό και γεμάτα γεύση, αυτά τα εύκολα κεφτεδάκια σολομού στο air fryer ετοιμάζονται σε λίγα λεπτά με απλά υλικά

Τραγανά εξωτερικά και τρυφερά στο εσωτερικό, αυτά τα εύκολα κεφτεδάκια σολομού στο air fryer φτιάχνονται με απλά καρυκεύματα και ελάχιστο χρόνο προετοιμασίας. Αποτελούν ένα νόστιμο και γρήγορο γεύμα πλούσιο σε πρωτεΐνη — και το air fryer τους χαρίζει τέλεια χρυσαφένια κρούστα. Μπορείτε να τα απολαύσετε με κάποια σος, μέσα σε σάντουιτς ή ως ελαφρύ γεύμα, ενώ είναι τόσο εύκολα που μπορούν να τα πετύχουν ακόμη και αρχάριοι στην κουζίνα.

Υλικά

500 γρ. φρέσκος σολομός, ψημένος και θρυμματισμένος

2 αυγά

3 κουταλιές της σούπας μαγιονέζα

1 μικρή κόκκινη πιπεριά, ψιλοκομμένη

1/2 φλιτζάνι τριμμένη φρυγανιά ή panko

2 κουταλιές της σούπας φρέσκος μαϊντανός, ψιλοκομμένος

1 κουταλάκι σκόνη σκόρδου

1/2 κουταλάκι φρεσκοτριμμένο πιπέρι

1/2 κουταλάκι αλάτι

1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο για το ψήσιμο

Προαιρετικά για περισσότερο άρωμα

1 κουταλάκι μουστάρδα Dijon

Λίγο ξύσμα λεμονιού

1 φρέσκο κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο

Λίγη καυτερή σος ή μπούκοβο

pexels

Εκτέλεση

Ψήνουμε πρώτα τον σολομό και τον αφήνουμε να κρυώσει ελαφρώς. Στη συνέχεια αφαιρούμε τυχόν πέτσα ή κόκαλα και τον θρυμματίζουμε με ένα πιρούνι. Ύστερα σε ένα μεγάλο μπολ ανακατεύουμε τον σολομό με τα αυγά, τη μαγιονέζα, την πιπεριά, τη φρυγανιά, τον μαϊντανό και τα καρυκεύματα μέχρι να δημιουργηθεί ένα ομοιόμορφο μείγμα. Έπειτα πλάθουμε τα κεφτεδάκια και τα βάζουμε για 10-15 λεπτά στο ψυγείο ώστε να σταθεροποιηθούν καλύτερα.

Προθερμαίνουμε το air fryer στους 200°C για περίπου 3-5 λεπτά. Ψεκάζουμε ελαφρά τον κάδο με λάδι και τοποθετούμε τα κεφτεδάκια. Ψεκάζουμε και την επιφάνειά τους με λίγο ελαιόλαδο. Στη συνέχεια τα ψήνουμε για 8-10 λεπτά στους 200°C, γυρίζοντάς τα στη μέση του χρόνου, μέχρι να αποκτήσουν χρυσαφένια και τραγανή κρούστα. Σερβίρουμε με λεμόνι, σος γιαουρτιού ή μέσα σε ψωμάκι σαν burger. Καλή απόλαυση.