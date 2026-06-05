Αυτή η μελιτζάνα στο air fryer θα σας εντυπωσιάσει

Η εύκολη μελιτζάνα στο air fryer έχει μια ακαταμάχητα τραγανή, τυρένια κρούστα. Φτιάχνεται σε μόλις 15 λεπτά, με λίγα απλά υλικά.

Η μελιτζάνα είναι από εκείνα τα λαχανικά που μπορούν να μεταμορφωθούν εντυπωσιακά με τον σωστό τρόπο μαγειρέματος, αποκτώντας πλούσια γεύση και υπέροχη υφή. Αν και συχνά τη συναντάμε σε παραδοσιακές συνταγές στον φούρνο ή στο τηγάνι, το air fryer προσφέρει μια πιο γρήγορη, πιο εύκολη και πιο ελαφριά εναλλακτική που δεν στερείται καθόλου νοστιμιάς.

Με λίγα μόνο υλικά και ελάχιστο χρόνο προετοιμασίας, η μελιτζάνα μπορεί να γίνει τραγανή εξωτερικά και απίστευτα μαλακή στο εσωτερικό, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που θυμίζει comfort food αλλά με πιο υγιεινό χαρακτήρα. Η προσθήκη παρμεζάνας και αρωματικών δίνει επιπλέον βάθος στη γεύση, μετατρέποντας ένα απλό λαχανικό σε ένα απολαυστικό συνοδευτικό ή ελαφρύ σνακ. Αυτή η συνταγή είναι ιδανική για όσους θέλουν να εντάξουν περισσότερα λαχανικά στη διατροφή τους χωρίς κόπο, αλλά και για όσους αναζητούν γρήγορες λύσεις που δεν συμβιβάζονται στη γεύση.

Υλικά

1 μέτρια μελιτζάνα (κομμένη σε φέτες)

2 κ.σ. ελαιόλαδο

1 κ.γ. θαλασσινό αλάτι

1/2 κ.γ. μαύρο πιπέρι

1 φλ. τριμμένη παρμεζάνα

2 κ.γ. μείγμα βοτάνων

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Εκτέλεση

Κόβουμε τη μελιτζάνα εγκάρσια σε ροδέλες περίπου (περίπου 1–1,3 εκ.). Στη συνέχεια τις στεγνώουμε με χαρτί κουζίνας για να αφαιρέσουμε την υγρασία. Ύστερα τις καρυκεύουμε και από τις δύο πλευρές και τις αλείφουμε με ελαιόλαδο. Έπειτα πασπαλίζουμε με αλάτι, πιπέρι, βότανα και παρμεζάνα, με αυτή τη σειρά. Τοποθετούμε τις φέτες σε μια στρώση στο καλάθι του air fryer και τις ψήνουμε στους 190°C σε δόσεις για 10–12 λεπτά μέχρι να μαλακώσει και να ροδίσει η παρμεζάνα. Προαιρετικά, γαρνίρετε με φρέσκο μαϊντανό.

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