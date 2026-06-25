Δεν θα πιστεύεις πόσο εύκολη είναι αυτή η κοτόπιτα με πράσο

Μια εύκολη και απολαυστική κοτόπιτα με πράσο και κρεμώδη γέμιση, τυλιγμένη σε τραγανή σφολιάτα – ιδανική για ένα νόστιμο σπιτικό γεύμα.

Αυτή η κοτόπιτα με πράσο είναι εύκολη στην παρασκευή χωρίς να κάνει εκπτώσεις στη γεύση. Είναι γεμάτη με ήπιες αλλά απολαυστικές γεύσεις, όπως γλυκό, μαλακό πράσο και αρωματικό εστραγκόν, και ολοκληρώνεται με μια τραγανή, βουτυρένια κρούστα. Πραγματικά ένα απολαυστικό comfort food.

Τα τελευταία χρόνια, οι σπιτικές πίτες έχουν επανέλθει δυναμικά στο προσκήνιο της μαγειρικής, καθώς προσφέρουν μια πιο “comfort” προσέγγιση στο φαγητό, με έμφαση στην ποιότητα των υλικών και στην παραδοσιακή τεχνική της παρασκευής. Παράλληλα, δίνουν τη δυνατότητα για πολλές παραλλαγές, ανάλογα με τις προτιμήσεις του καθενός, είτε σε γέμιση είτε σε είδος ζύμης. Σε αυτό το πλαίσιο, η συγκεκριμένη συνταγή ξεχωρίζει για την ισορροπία της: είναι εύκολη στην εκτέλεση, αλλά το αποτέλεσμα θυμίζει κάτι πιο “οικείο” και ταυτόχρονα ιδιαίτερο. Μια πίτα που μπορεί να αποτελέσει την ιδανική επιλογή για ένα πλήρες γεύμα στο σπίτι. Όλα τα υλικά είναι εύκολα διαθέσιμα και, παρότι απλά, δένουν πολύ καλά μεταξύ τους.

Υλικά

450 γρ. κοτόπουλο κομμένο σε κυβάκια (μπούτι, στήθος ή ανάμεικτο, όπως προτιμάτε)

2 πράσα (δίνουν περίπου 1 φλιτζάνι αφού κοπούν)

1 σκελίδα σκόρδο

1 ½ κουταλιά της σούπας βούτυρο

¼ φλιτζάνι ξηρό λευκό κρασί

2 κουταλιές της σούπας αλεύρι για όλες τις χρήσεις

1 φλιτζάνι ζωμός κοτόπουλου

2 κουταλιές της σούπας ψιλοκομμένο φρέσκο εστραγκόν

½ κουταλάκι του γλυκού μουστάρδα Dijon

¼ φλιτζάνι ξινή κρέμα (sour cream)

1 φύλλο σφολιάτας

1 αυγό (για επάλειψη – δεν θα χρειαστεί όλο)

¼ κουταλάκι του γλυκού αλάτι (περίπου)

¼ κουταλάκι του γλυκού πιπέρι (περίπου)

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Εκτέλεση

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C. Ετοιμάζουμε ένα ταψί περίπου 25 x 18 cm και βάθους τουλάχιστον 4 cm. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και άλλο σχήμα, αρκεί να έχει παρόμοιο όγκο. Κόβουμε το κοτόπουλο σε μικρά κομμάτια αν δεν είναι ήδη έτοιμο. Αλατοπιπερώνουμε. Καθαρίζουμε τα πράσα και τα κόβουμε σε ροδέλες. Ψιλοκόβουμε το σκόρδο. Στη συνέχεια ζεσταίνουμε το μισό βούτυρο σε μεγάλο τηγάνι σε μέτρια προς δυνατή φωτιά και προσθέτουμε το κοτόπουλο (καλύτερα σε δύο δόσεις για να μην γεμίσει το τηγάνι). Σοτάρουμε μέχρι να πάρει ελαφρύ χρώμα. Αφαιρούμε και το αφήνουμε στην άκρη. Χαμηλώνουμε τη φωτιά και προσθέτουμε το υπόλοιπο βούτυρο. Ρίχνουμε τα πράσα και μαγειρεύουμε μέχρι να μαλακώσουν, ανακατεύοντας συχνά, χωρίς να πάρουν πολύ χρώμα. Προσθέτουμε το σκόρδο και σοτάρουμε για λίγο. Σβήνουμε με το λευκό κρασί για να πάρει όλα τα αρώματα από το τηγάνι. Πασπαλίζουμε με το αλεύρι και ανακατεύουμε καλά μέχρι να απορροφηθούν τα υγρά και τα λίπη.

Στη συνέχεια προσθέτουμε τον ζωμό, τη μουστάρδα και το εστραγκόν. Βάζουμε ξανά το κοτόπουλο στο τηγάνι και ανακατεύουμε. Σιγομαγειρεύουμε για λίγα λεπτά. Αποσύρουμε από τη φωτιά και προσθέτουμε την ξινή κρέμα. Ανακατεύουμε και αφήνουμε τη γέμιση στην άκρη. Τοποθετούμε το ταψί πάνω στη σφολιάτα και κόβουμε ένα κομμάτι λίγο μεγαλύτερο από αυτό. Γεμίζουμε το ταψί με τη γέμιση και καλύπτουμε με τη σφολιάτα. Διπλώνουμε τις άκρες προς τα μέσα και πιέζουμε με πιρούνι για να σφραγίσουν. Κάνουμε μικρές χαρακιές στο κέντρο για να φεύγει ο ατμός. Ύστερα χτυπάμε το αυγό και αλείφουμε την επιφάνεια της πίτας. Ψήνουμε για περίπου 30 λεπτά μέχρι να γίνει χρυσαφένια και τραγανή. Αφήνουμε να σταθεί λίγα λεπτά πριν κόψουμε και σερβίρουμε. Καλή απόλαυση.