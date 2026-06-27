Κορεάτικο τηγανητό κοτόπουλο με τραγανή κρούστα και πικάντικη σάλτσα

Μια έκρηξη αρωμάτων και υφών που φέρνει μια ανατολίτικη πινελιά στο τραπέζι, με ένα αποτέλεσμα λαχταριστό, πολύχρωμο και ιδανικό για να το μοιραστείτε.

Το κορεάτικο τηγανητό κοτόπουλο είναι ένα εντυπωσιακό πιάτο που συνδυάζει τη νοστιμιά του τηγανητού κρέατος με τη βελούδινη υφή μιας πλούσιας σάλτσας. Με την πρώτη ματιά μοιάζει με ένα κλασικό κοκκινιστό κοτόπουλο, όμως από την πρώτη κιόλας μπουκιά αποκαλύπτει το μυστικό του: Μια απίστευτα τραγανή κρούστα που δημιουργείται χάρη στο διπλό τηγάνισμα.

Το κορεάτικο τηγανητό κοτόπουλο πρέπει να σερβίρεται αμέσως, όσο είναι ακόμη ζεστό. Ολοκληρώστε το πιάτο με λίγο λευκό σουσάμι και το πράσινο μέρος από ένα φρέσκο κρεμμυδάκι για ακόμη πιο όμορφη εμφάνιση. Ταιριάζει εξαιρετικά και σε ένα μπολ τύπου poke, προσφέροντας μια πιο ιδιαίτερη και εξωτική γευστική εμπειρία. Αν θέλετε να φέρετε λίγη από τη γεύση της Κορέας στο τραπέζι σας, αυτή η συνταγή είναι η τέλεια επιλογή.

Υλικά

Για το κοτόπουλο

700 γρ. κοτόπουλο σε μπουκιές

20 γρ. ξίδι ρυζιού

100 γρ. άμυλο πατάτας

Πιπέρι

Αλάτι

Φυτικό λάδι για το τηγάνισμα

Για τη σάλτσα

80 γρ. κέτσαπ

60 γρ. μέλι

15 γρ. μπούκοβο

30 γρ. καστανή ζάχαρη

40 γρ. σάλτσα σόγιας

15 γρ. σησαμέλαιο

15 γρ. λευκό μίσο

1 σκελίδα σκόρδο, ψιλοκομμένη

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Εκτέλεση

Βάζουμε το κοτόπουλο κομμένο σε κύβους σε ένα μπολ και το αλατοπιπερώνουμε. Προσθέτουμε το τριμμένο φρέσκο τζίντζερ και το ξίδι ρυζιού. Ανακατεύουμε καλά, καλύπτουμε με μεμβράνη και αφήνουμε να μαριναριστεί για περίπου 30 λεπτά. Προσθέτουμε το άμυλο πατάτας και ανακατεύουμε με τα χέρια μέχρι να καλυφθούν πλήρως όλα τα κομμάτια κοτόπουλου.

Στη συνέχεια τηγανίζουμε το κοτόπουλο σε άφθονο καυτό λάδι για περίπου 6-7 λεπτά. Το μεταφέρουμε σε απορροφητικό χαρτί και το αφήνουμε να ξεκουραστεί για λίγα λεπτά. Προχωράμε σε δεύτερο τηγάνισμα στο ίδιο καυτό λάδι μέχρι να γίνει ακόμη πιο τραγανό και να αποκτήσει βαθύ χρυσαφένιο χρώμα. Το μεταφέρουμε ξανά σε απορροφητικό χαρτί. Εν τω μεταξύ, ετοιμάζουμε τη σάλτσα. Σε ένα γουόκ ή βαθύ τηγάνι βάζουμε την κέτσαπ, το μέλι, το μπούκοβο, την καστανή ζάχαρη, τη σάλτσα σόγιας, το σησαμέλαιο και το λευκό μίσο.

Ανακατεύουμε καλά και προσθέτουμε το ψιλοκομμένο σκόρδο. Σιγομαγειρεύουμε σε μέτρια φωτιά μέχρι η σάλτσα να δέσει και να αποκτήσει γυαλιστερή, παχύρρευστη υφή. Προσθέτουμε το τηγανητό κοτόπουλο και ανακατεύουμε μέχρι να καλυφθεί πλήρως από τη σάλτσα. Σερβίρουμε πασπαλίζοντας με το ψιλοκομμένο πράσινο μέρος από το φρέσκο κρεμμυδάκι και λίγο λευκό σουσάμι. Απολαμβάνουμε αμέσως όσο είναι ακόμη ζεστό.

Συμβουλές

Το άμυλο πατάτας μπορεί να αντικατασταθεί από κορν φλάουρ, ενώ το μέλι μπορεί να αντικατασταθεί από σιρόπι σφενδάμου. Το κορεάτικο τηγανητό κοτόπουλο είναι καλύτερο όταν καταναλώνεται αμέσως μετά την παρασκευή του. Ιδανικά, προσθέστε το κοτόπουλο στη σάλτσα την τελευταία στιγμή ώστε να διατηρήσει την τραγανότητά του. Αν περισσέψει, φυλάξτε το στο ψυγείο σε καλά κλεισμένο δοχείο και καταναλώστε το μέσα στην επόμενη ημέρα. Θα παραμείνει ιδιαίτερα γευστικό, αν και η κρούστα του δεν θα είναι το ίδιο τραγανή.