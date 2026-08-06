Μελιτζανοκεφτέδες: Το μυστικό για να βγαίνουν τραγανοί έξω και αφράτοι μέσα

Μια εύκολη συνταγή με λίγα υλικά για μελιτζανοκεφτέδες που δεν βγαίνουν ούτε στεγνοί ούτε νερουλοί. Βγαίνουν απλά τέλειοι.

Οι μελιτζανοκεφτέδες είναι ένα πιάτο που μπορεί να κερδίσει τους πάντες. Η προετοιμασία τους είναι απλή, όμως υπάρχει ο κίνδυνος να βγουν στεγνοί, άνοστοι ή υπερβολικά μαλακοί. Με αυτή τη συνταγή μπορείτε να πετύχετε μελιτζανοκεφτέδες αφράτους εσωτερικά, αλλά με σταθερή υφή και μια χρυσαφένια κρούστα εξωτερικά, χάρη στη σωστή ισορροπία των υλικών και στον τρόπο μαγειρέματος.

Για τη συγκεκριμένη συνταγή οι μελιτζάνες μαγειρεύονται αρχικά στο τηγάνι και στη συνέχεια αναμειγνύονται με ψωμί μουλιασμένο σε νερό, φρέσκο κρεμμυδάκι, αυγό, παρμεζάνα, αλάτι, πιπέρι και φρυγανιά. Στη συγκεκριμένη εκδοχή οι μελιτζανοκεφτέδες τηγανίζονται, όμως μπορούν επίσης να ψηθούν στον φούρνο ή να μαγειρευτούν στο τηγάνι. Παρακάτω θα βρείτε όλα τα βήματα της συνταγής.

Υλικά

1 κιλό μελιτζάνες

160 γρ. μπαγιάτικο ψωμί ολικής άλεσης

80 γρ. παρμεζάνα τριμμένη

1 αυγό

1 φρέσκο κρεμμυδάκι

1 σκελίδα σκόρδο

Φρυγανιά

Μαϊντανός

Ελαιόλαδο

Αραβοσιτέλαιο για το τηγάνισμα

Βασιλικός

Αλάτι, πιπέρι

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Εκτέλεση

Πλένουμε τις μελιτζάνες και τις καθαρίζουμε αφήνοντας λωρίδες από τη φλούδα τους εναλλάξ. Στη συνέχεια τις κόβουμε σε κύβους και τις μαγειρεύουμε σε ένα τηγάνι με 3-4 κουταλιές ελαιόλαδο και ένα μικρό κομμάτι σκόρδου. Σοτάρουμε τις μελιτζάνες για περίπου 10 λεπτά, προσθέτοντας λίγο αλάτι. Στη συνέχεια σκεπάζουμε το τηγάνι με καπάκι και συνεχίζουμε το μαγείρεμα για ακόμη 5 λεπτά. Μαγειρεύουμε τις μελιτζάνες σε δύο δόσεις, ανάλογα με το μέγεθος του τηγανιού, ανανεώνοντας κάθε φορά το λάδι και το σκόρδο. Ύστερα μεταφέρουμε τις μαγειρεμένες μελιτζάνες σε ένα μπολ και αφήστε τις να κρυώσουν ελαφρώς.

Στο μεταξύ, κόβουμε το ψωμί σε μικρούς κύβους και το μουλιάζουμε σε νερό. Θα πρέπει να απορροφήσει καλά το νερό, αλλά όχι να διαλυθεί. Το αφήνουμε περίπου 15 λεπτά και στη συνέχεια το στύβουμε πολύ καλά. Το θρυμματίζουμε με τα χέρια μας σε ένα μεγάλο μπολ, ώστε να πάρει μια υφή σαν κουσκούς. Ψιλοκόβουμε λίγο βασιλικό και λίγο μαϊντανό και ανακατεύουμε περίπου 2 κουταλιές από το μείγμα μυρωδικών με το θρυμματισμένο ψωμί. Ψιλοκόβουμε τις μελιτζάνες με ένα μαχαίρι, δημιουργώντας έναν χοντροκομμένο πολτό (όχι πολύ λεπτό), και τις προσθέτουμε στο ψωμί. Στη συνέχεια προσθέτουμε το ψιλοκομμένο πράσινο μέρος από το φρέσκο κρεμμυδάκι, το αυγό, την τριμμένη παρμεζάνα, αλάτι και πιπέρι. Ανακατεύουμε όλα τα υλικά με τα χέρια μας, δουλεύοντας το μείγμα μέχρι να γίνει ομοιογενές. Τέλος, προσθέτουμε 50 γρ. φρυγανιάς, ανακατεύουμε και αφήνουμε το μείγμα να ξεκουραστεί για περίπου 10 λεπτά.

Ετοιμάζουμε ένα μεγάλο πιάτο ή δίσκο με αρκετή φρυγανιά. Πλάθουμε τα κεφτεδάκια με το μείγμα. Θα βγουν περίπου 25 κομμάτια, περίπου στο μέγεθος ενός βερίκοκου, δηλαδή περίπου 4-5 εκατοστά σε διάμετρο. Τα τοποθετούμε στον δίσκο και τα κυλάμε μέσα στη φρυγανιά ώστε να καλυφθούν καλά. Στη συνέχει τηγανίζουμε τους μελιτζανοκεφτέδες σε άφθονο καλά ζεσταμένο αραβοσιτέλαιο για περίπου 3-4 λεπτά. Τηγανίζουμε λίγους κάθε φορά, ώστε να μην πέσει πολύ η θερμοκρασία του λαδιού και για να αποφύγουμε να διαλυθούν. Στη συνέχεια τους αφαιρούμε και τους τοποθετούμε σε απορροφητικό χαρτί κουζίνας.

Το τηγάνισμα είναι ο πιο κατάλληλος τρόπος μαγειρέματος για αυτή τη συνταγή, καθώς τα κεφτεδάκια ψήνονται γρήγορα μέσα στο λάδι, διατηρούν το σχήμα τους και η γεύση τους ενισχύεται από τη χρυσαφένια κρούστα.

Εναλλακτικά: Στον φούρνο ή στο τηγάνι

Μπορείτε επίσης να ψήσετε τα κεφτεδάκια στον φούρνο. Θα γίνουν λιγότερο τραγανά, αλλά εξίσου νόστιμα. Τοποθετήστε τα σε ένα ταψί, ραντίστε τα με λίγο ελαιόλαδο και ψήστε τα στους 200°C για 15-20 λεπτά, γυρίζοντάς τα κατά διαστήματα. Μια δεύτερη επιλογή είναι να τα σοτάρετε σε τηγάνι με λίγο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, λίγα κάθε φορά. Μετακινήστε τα συνεχώς και πολύ προσεκτικά για να μην σπάσουν. Θα είναι έτοιμα σε περίπου 10 λεπτά.