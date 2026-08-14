Σαγκρία: Το ισπανικό ποτό που μυρίζει καλοκαίρι

Η δροσερή ισπανική συνταγή με κόκκινο κρασί, φρέσκα φρούτα, ρούμι και κανέλα που θα γίνει το αγαπημένο σας καλοκαιρινό ποτό.

Η σαγκρία είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ποτά της ισπανικής παράδοσης και αποτελεί διαχρονικά σύμβολο της καλής παρέας και της χαλαρής, καλοκαιρινής διάθεσης. Φτιάχνεται με κόκκινο κρασί, φρέσκα φρούτα, εσπεριδοειδή, ζάχαρη και μια μικρή ποσότητα λικέρ και σερβίρεται πολύ κρύα σε υπαίθρια γεύματα, γιορτές και καλοκαιρινές βραδιές.

Η σαγκρία είναι δημοφιλής σε όλο τον κόσμο, καθώς είναι εύκολη στην παρασκευή της, έχει εντυπωσιακό χρώμα και μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα ανάλογα με τα φρούτα κάθε εποχής. Πιστεύεται ότι οι ρίζες της φτάνουν μέχρι την εποχή των Ρωμαίων, όταν το κόκκινο κρασί αρωματιζόταν με μέλι, μπαχαρικά και φρούτα. Με την πάροδο των αιώνων, η συνταγή εξελίχθηκε, χωρίς να χάσει τη γοητεία της, μέχρι να γίνει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ποτά της Ισπανίας και της Πορτογαλίας.

Το όνομά της προέρχεται από την ισπανική λέξη sangre, που σημαίνει «αίμα», μια σαφής αναφορά στο έντονο χρώμα του κόκκινου κρασιού, το οποίο αποτελεί βασικό συστατικό της. Παρόλο που υπάρχει μια παραδοσιακή συνταγή, κάθε περιοχή έχει τη δική της εκδοχή. Στην Καταλονία είναι συχνή η προσθήκη αφρώδους κρασιού ή cava, ενώ στις παράκτιες περιοχές συναντώνται πιο ελαφριές εκδοχές με λευκό κρασί.

Δεν λείπουν επίσης οι παραλλαγές με φρούτα εποχής, καθώς και οι μη αλκοολούχες εκδοχές, που παρασκευάζονται με χυμούς φρούτων και ανθρακούχο νερό. Εμείς την ετοιμάσαμε ακολουθώντας την πιο κλασική συνταγή και αφήσαμε τα φρούτα να μαριναριστούν στο κρασί όλη τη νύχτα, ώστε τα εσπεριδοειδή, το μήλο και τα ροδάκινα να απελευθερώσουν όλα τα αρώματα και τις γεύσεις τους.

Για να πετύχετε μια πραγματικά καλή σαγκρία χρειάζεται λίγη υπομονή. Ιδανικά, προετοιμάστε την τουλάχιστον 4 ώρες νωρίτερα, ώστε τα φρούτα να προλάβουν να απελευθερώσουν όλα τα αρώματά τους και οι γεύσεις να ενωθούν αρμονικά. Xρειάζεστε επίσης, ένα ελαφρύ κόκκινο κρασί. Αποφύγετε τα παλαιωμένα και βαριά κόκκινα κρασιά και προτιμήστε ισπανικές ποικιλίες, όπως ένα νεαρό Tempranillo, Garnacha ή Monastrell, με μέτριο αλκοολικό βαθμό και ελαφρώς φρουτώδη χαρακτήρα. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα νεαρό Merlot, νεαρό Sangiovese ή ξηρό Lambrusco. Ο αλκοολικός βαθμός του κρασιού δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους 13 βαθμούς. Προτιμήστε φρούτα που δεν έχουν υποστεί επεξεργασία, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις θα χρησιμοποιήσετε και τη φλούδα τους.

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Υλικά

1 πορτοκάλι

1 λεμόνι

1 μήλο

2 νεκταρίνια

1 μπουκάλι κόκκινο κρασί φρουτώδες

1 σφηνάκι ρούμι

30 γρ. καστανή ζάχαρη

1 ξυλάκι κανέλας

Παγάκια

Εκτέλεση

Πλένουμε πολύ καλά τα φρούτα. Κόβουμε το πορτοκάλι και το λεμόνι σε λεπτές φέτες. Καθαρίζουμε το μήλο και το κόβουμε ο αρχικά σε κομμάτια και στη συνέχεια σε λεπτές φέτες. Χρησιμοποιούμε φρέσκα και ώριμα φρούτα, τα οποία όμως θα πρέπει να είναι ακόμη αρκετά σφιχτά, ώστε να διατηρήσουν την υφή τους μέσα στη σαγκρία.

Ύστερα κόβουμε τα νεκταρίνια σε κομμάτια και στη συνέχεια σε φέτες, χωρίς να αφαιρέσουμε τη φλούδα. Ρίχνουμε το κόκκινο κρασί σε μια μεγάλη κανάτα και προσθέτουμε την καστανή ζάχαρη, το ρούμι και το ξυλάκι κανέλας. Ανακατεύουμε καλά μέχρι να διαλυθεί εντελώς η ζάχαρη. Έπειτα προσθέτουμε τα φρούτα, ανακατεύουμε απαλά, καλύπτουμε την κανάτα και αφήνουμε τη σαγκρία να ξεκουραστεί στο ψυγείο για τουλάχιστον 4 ώρες, ώστε τα φρούτα να μαριναριστούν μέσα στο κρασί και τα αρώματα να ενωθούν. Μετά τον χρόνο αναμονής, αφαιρούμε το ξυλάκι κανέλας. Μοιράζουμε τη σαγκρία στα ποτήρια μαζί με τα φρούτα και προσθέτουμε τα παγάκια μόνο τη στιγμή του σερβιρίσματος.

Σερβίρισμα

Σερβίρετε τη σαγκρία πολύ κρύα, σε μεγάλα ποτήρια κρασιού ή χαμηλά ποτήρια. Για πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα, διακοσμήστε κάθε ποτήρι με φέτες εσπεριδοειδών και μερικά κομμάτια από τα φρούτα που έχουν μαριναριστεί στη σαγκρία .

Παραλλαγές και αντικαταστάσεις

Μπορείτε να αντικαταστήσετε το κόκκινο κρασί με λευκό ή ροζέ κρασί για μια πιο δροσερή και ελαφριά εκδοχή. Μπορείτε επίσης να αντικαταστήσετε τα ροδάκινα με βερίκοκα ή να προσθέσετε φράουλες και άλλα φρούτα εποχής. Αντί για ρούμι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο άλλο λικέρ ή να παραλείψετε εντελώς το δυνατό αλκοόλ για μια πιο ελαφριά εκδοχή. Μπορείτε επίσης να αντικαταστήσετε τη ζάχαρη με μέλι ή σιρόπι αγαύης.