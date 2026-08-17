Το πιο εύκολο πιάτο με ζυμαρικά και σπανάκι που θα φτιάξεις ξανά και ξανά

Φρέσκο σπανάκι, ζυμαρικά, σκόρδο και ελαιόλαδο ενώνονται σε ένα απλό αλλά γεμάτο γεύση πιάτο, ιδανικό για ένα γρήγορο και νόστιμο καθημερινό γεύμα.

Το σπανάκι δεν χρειάζεται να πρωταγωνιστεί μόνο σε πίτες και σαλάτες. Με λίγα απλά υλικά μπορεί να μεταμορφωθεί σε μια νόστιμη και ελαφριά σάλτσα που αγκαλιάζει υπέροχα τα ζυμαρικά. Αυτή η εύκολη συνταγή συνδυάζει φρέσκο σπανάκι, σκόρδο και ελαιόλαδο, δημιουργώντας ένα γευστικό πιάτο που ετοιμάζεται γρήγορα και είναι ιδανικό τόσο για το καθημερινό τραπέζι όσο και για ένα γρήγορο μεσημεριανό.

Υλικά

500 γρ. φρέσκο σπανάκι

320 γρ. κοντά ζυμαρικά, όπως πένες

Ελαιόλαδο

1 σκελίδα σκόρδο

Αλάτι, πιπέρι

Τριμμένο τυρί

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Εκτέλεση

Για να ετοιμάσουμε τα ζυμαρικά με σπανάκι, ξεκινάμε με το φρέσκο σπανάκι. Το βάζουμε σε μια μεγάλη κατσαρόλα με καπάκι μαζί με λίγο νερό, ελαιόλαδο, τη σκελίδα σκόρδου και μια πρέζα χοντρό αλάτι. Μαγειρεύουμε σε δυνατή φωτιά. Μετά από λίγα λεπτά, αφαιρούμε το καπάκι και παίρνουμε περίπου το 1/3 από το σπανάκι. Το πολτοποιούμε στο μπλέντερ μαζί με λίγο από το νερό που έβγαλε κατά το μαγείρεμα και δύο κουταλιές ελαιόλαδο, μέχρι να δημιουργηθεί μια λεία κρέμα.

Επιστρέφουμε το υπόλοιπο σπανάκι στην κατσαρόλα και το σοτάρουμε για λίγο με λίγο ελαιόλαδο. Παράλληλα, βράζουμε τα ζυμαρικά σε άφθονο αλατισμένο νερό, σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας, μέχρι να γίνουν al dente. Τα στραγγίζουμε και τα προσθέτουμε στην κατσαρόλα με το σπανάκι. Προσθέτουμε και την κρέμα από το πολτοποιημένο σπανάκι και ανακατεύουμε καλά, ώστε να ενωθούν όλα τα υλικά. Σερβίρουμε τα ζυμαρικά με σπανάκι ζεστά, πασπαλισμένα με άφθονο τριμμένο τυρί και λίγο φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι.