Δροσερή γαλλική σαλάτα αγγουριού με κρεμώδες dressing

Δροσερό αγγούρι, κρεμώδες dressing με λεμόνι και μυρωδικά συνθέτουν μια πανεύκολη γαλλική σαλάτα που ταιριάζει ιδανικά στις ζεστές καλοκαιρινές ημέρες.

Μια δροσερή και πανεύκολη γαλλική σαλάτα που ταιριάζει ιδανικά στο καλοκαιρινό τραπέζι. Το τραγανό αγγούρι συνδυάζεται με ένα κρεμώδες dressing από crème fraîche, λεμόνι, φρέσκο άνηθο και σχοινόπρασο. Το αλάτισμα του αγγουριού πριν από την ανάμειξη βοηθά να απομακρυνθεί η περιττή υγρασία, ώστε η σαλάτα να παραμένει τραγανή και το dressing πηχτό και κρεμώδες.

Υλικά

2 μεγάλα αγγούρια, με τη φλούδα

½ κουταλάκι του γλυκού αλάτι, χωρισμένο

½ φλιτζάνι crème fraîche ή στραγγιστό γιαούρτι για πιο ελαφριά εκδοχή

2 κουταλιές της σούπας ψιλοκομμένο κρεμμύδι

1½ κουταλιά της σούπας χυμός λεμονιού

1 κουταλιά της σούπας ψιλοκομμένος φρέσκος άνηθος, συν επιπλέον για το σερβίρισμα

1 κουταλιά της σούπας ψιλοκομμένο φρέσκο σχοινόπρασο, συν επιπλέον για το σερβίρισμα

½ κουταλάκι του γλυκού μαύρο πιπέρι, συν επιπλέον για το σερβίρισμα

Φέτες λεμονιού για το σερβίρισμα (προαιρετικά)

pexels

Εκτέλεση

Με ένα πολύ κοφτερό μαχαίρι κόβουμε τα αγγούρια σε πολύ λεπτές φέτες, ώστε να έχουμε περίπου 5 φλιτζάνια. Απλώνουμε τις φέτες αγγουριού σε μία στρώση πάνω σε χαρτί κουζίνας ή σε μια καθαρή πετσέτα κουζίνας. Πασπαλίζουμε με ¼ κουταλάκι του γλυκού αλάτι και αφήνουμε για περίπου 15 λεπτά, μέχρι τα αγγούρια να αποβάλουν μέρος των υγρών τους και η επιφάνειά τους να γυαλίζει.

Στο μεταξύ, σε ένα μεγάλο μπολ χτυπάμε την crème fraîche, το ψιλοκομμένο κρεμμύδι, τον χυμό λεμονιού, τον άνηθο, το σχοινόπρασο, το πιπέρι και το υπόλοιπο ¼ κουταλάκι του γλυκού αλάτι μέχρι να δημιουργηθεί ένα ομοιογενές dressing. Στη συνέχεια το βάζουμε στο ψυγείο μέχρι να το χρησιμοποιήσουμε. Στεγνώνουμε καλά τα αγγούρια με καθαρό χαρτί κουζίνας ή πετσέτα. Ύστερα τα προσθέτουμε στο dressing και ανακατεύουμε απαλά, ώστε να καλυφθούν ομοιόμορφα. Γαρνίρουμε, , με επιπλέον άνηθο, σχοινόπρασο και λίγο πιπέρι. Σερβίρουμε με φέτες λεμονιού. Καλή όρεξη.