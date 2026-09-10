Κλειστή πίτσα με μελιτζάνες και λιωμένη μοτσαρέλα

Μια χορταστική και εύκολη συνταγή με απλά υλικά, ιδανική για το καθημερινό τραπέζι και για όλη την οικογένεια.

Αν αναζητάτε μια νόστιμη και χορταστική, αλλά ταυτόχρονα απλή και αυθεντική συνταγή, αυτή η κλειστή πίτσα με μελιτζάνες είναι αυτό που χρειάζεστε. Οι μελιτζάνες, με την απαλή υφή και την έντονη γεύση τους, συνδυάζονται με την ντομάτα και μια λιωμένη έκπληξη που σας περιμένει ακριβώς κάτω από την επιφάνεια, γεμίζοντας ιδανικά την πιο απλή ζύμη και κάνοντας κάθε μπουκιά νόστιμη και απολαυστική.

Πρόκειται για μια συνταγή χωρίς περιττά στοιχεία, που παρουσιάζεται όπως ακριβώς είναι και καταφέρνει με λίγα υλικά να δώσει χαρακτήρα σε κάθε κομμάτι. Είναι ένα πιάτο ιδανικό για να χορτάσει όλη η οικογένεια, να πείσει ακόμη και όσους δεν είναι ιδιαίτερα πρόθυμοι να φάνε λαχανικά, αλλά και να γεμίσει το τάπερ για τη δουλειά ή το σχολείο. Αν αναζητάτε μια διαφορετική συνταγή με μελιτζάνες, αυτή η κλειστή πίτσα είναι σίγουρα μια ιδέα που αξίζει να δοκιμάσετε.

Υλικά

350 γρ. αλεύρι

180 γρ. νερό

4 γρ. ξηρή μαγιά ή 12 γρ. φρέσκια μαγιά

750 γρ. μελιτζάνες

400 ml πολτός ντομάτας,

1 κουταλιά της σούπας πελτέ ντομάτας

2 κουταλιές της σούπας της σούπας ψιλοκομμένο κρεμμύδι, καρότο και σέλερι

250 γρ. καλά στραγγισμένη μοτσαρέλα

Βασιλικός

Ελαιόλαδο

Αλάτι

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Εκτέλεση

Ετοιμάζουμε τη ζύμη. Σε ένα μπολ ή στον κάδο του μίξερ με γάντζο βάζουμε το αλεύρι και προσθέτουμε τη μαγιά. Αν χρησιμοποιείτε φρέσκια μαγιά, θρυμματίστε την με τα δάχτυλά σας. Ξεκινάμε να ζυμώνουμε ώστε να αναμειχθούν το αλεύρι και η μαγιά, είτε με το χέρι είτε με τον γάντζο του μίξερ, και προσθέτουμε σταδιακά το νερό σε θερμοκρασία δωματίου. Συνεχίζουμε το ζύμωμα μέχρι το αλεύρι να έχει απορροφήσει όλο το νερό.

Προσθέτουμε δύο κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο και μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι και συνεχίζουμε να ζυμώνουμε μέχρι να αποκτήσουμε μια λεία και ομοιογενή ζύμη. Αν η ζύμη είναι πολύ στεγνή, μπορείτε να προσθέσετε ακόμη μερικές κουταλιές νερό, μέχρι να το επιτρέπει το αλεύρι. Πλάθουμε τη ζύμη σε μπάλα και την τοποθετούμε σε ένα μεγάλο μπολ. Καλύπτουμε με μεμβράνη τροφίμων. Είναι σημαντικό να κλείσετε καλά το μπολ, ώστε η επιφάνεια της ζύμης να μην ξεραθεί. Αφήνουμε τη ζύμη να φουσκώσει μέχρι να διπλασιαστεί σε όγκο.

Στο μεταξύ, ετοιμάζουμε τις μελιτζάνες. Τις πλένουμε, τις καθαρίζουμε και τις κόβουμε σε κύβους περίπου 1 εκ. Σε ένα τηγάνι ή κατσαρόλα βάζουμε μια γενναιόδωρη ποσότητα ελαιόλαδου, προσθέτουμε το κρεμμύδι, το καρότο και το σέλερι κομμένα σε μικρούς κύβους και τα σοτάρουμε σε χαμηλή φωτιά μέχρι να μαλακώσουν. Ύστερα προσθέτουμε και τους κύβους μελιτζάνας και ανακατέψτε. Μαγειρεύουμε σε μέτρια φωτιά, ανακατεύοντας συχνά ή ανακινώντας το σκεύος, μέχρι οι μελιτζάνες να πάρουν χρώμα και να μαλακώσουν αρκετά.

Σε αυτό το σημείο προσθέτουμε τον πελτέ ντομάτας και ανακατεύουμε, ώστε να καβουρδιστεί ελαφρά και να απελευθερώσει τα αρώματά του. Προσθέτουμε τον πολτό ντομάτας, μισό ποτήρι νερό, με το οποίο θα ξεπλύνετε και το εσωτερικό της συσκευασίας, και το αλάτι. Μαγειρεύουμε σε χαμηλή φωτιά, με το καπάκι μισάνοιχτο, ώστε να εξατμιστούν τα υγρά της σάλτσας, για 25-30 λεπτά. Η σάλτσα πρέπει να είναι πολύ πυκνή, χωρίς υγρά στον πάτο, ενώ οι μελιτζάνες πρέπει να έχουν διαλυθεί ελαφρώς. Προς το τέλος του μαγειρέματος προσθέτουμε μερικά φύλλα βασιλικού, τα οποία έχουμε κόψει με το χέρι. Ανακατεύουμε, αποσύρουμε από τη φωτιά και αφήνουμε τη γέμιση να κρυώσει ελαφρώς.

Όταν η ζύμη έχει διπλασιαστεί σε όγκο, την τοποθετούμε στον πάγκο εργασίας και, με ένα μαχαίρι με ίσια λεπίδα, τη χωρίζουμε σε δύο μέρη, το ένα ελαφρώς μεγαλύτερο από το άλλο. Ύστερα αοίγουμε το μεγαλύτερο κομμάτι ζύμης στον πάγκο εργασίας με τα χέρια ή με τη βοήθεια ενός πλάστη, ώστε να δημιουργήσουμε έναν δίσκο με διάμετρο περίπου 8-10 εκ. μεγαλύτερη από τη διάμετρο του ταψιού. Τοποθετούμε τον δίσκο ζύμης στο ταψί που έχουμε προηγουμένως λαδώσει, αφήνοντας τη ζύμη που περισσεύει να καλύπτει τα τοιχώματα και να εξέχει από τις άκρες του ταψιού. Γεμίζουμε το ταψί, το οποίο έχουμε στρώσει με τη ζύμη της πίτσας, με το μείγμα μελιτζάνας. Στη συνέχεια προσθέτουμε τη μοτσαρέλα κομμένη σε κύβους.

Ανοίγουμε και το δεύτερο κομμάτι ζύμης σε έναν δεύτερο δίσκο, μεγαλύτερο από το ταψί και το τοποθετούμε πάνω από τη μοτσαρέλα. Πιέζουμε με τα δάχτυλά μας τις άκρες του κάτω και του πάνω φύλλου ζύμης, ώστε να ενωθούν. Στη συνέχεια, κόβουμε την περίσσεια ζύμης με έναν κόφτη ζύμης και τυλίξτε την προς τα μέσα, δημιουργώντας ένα διακοσμητικό κλείσιμο. Αλείφουμε την επιφάνεια της πίτσας με ελαιόλαδο, την τρυπάμε με τα δόντια ενός πιρουνιού και την αφήνουμε να ξεκουραστεί για όσο χρειάζεται μέχρι να προθερμανθεί ο φούρνος. Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C και ψήνουμε την πίτσα για περίπου 40 λεπτά. Αφήνουμε την πίτσα να κρυώσει ελαφρώς και την κόβουμρ σε φέτες. Είναι εξαιρετική και αν την ετοιμάσετε από πριν και την ξαναζεστάνετε στον φούρνο, καλύπτοντάς την με αλουμινόχαρτο, ώστε να μην καεί η επιφάνειά της.