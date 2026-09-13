Αυτό το κρεμώδες πιάτο με μανιτάρια και φασόλια είναι ό,τι πρέπει για ένα εύκολο βραδινό

Μανιτάρια και τρυφερά φασόλια μαγειρεύονται σε μια πλούσια, κρεμώδη σάλτσα με παρμεζάνα, μουστάρδα και λεμόνι, δημιουργώντας ένα εύκολο, χορταστικό πιάτο γεμάτο γεύση.

Τα φασόλια και τα μανιτάρια συνδυάζονται σε ένα πλούσιο και χορταστικό πιάτο στο τηγάνι, ιδανικό για τις πολυάσχολες ημέρες. Λίγο τυρί κρέμα και παρμεζάνα δημιουργούν μια βελούδινη σάλτσα, ενώ η μουστάρδα Dijon και το ξύσμα λεμονιού χαρίζουν φρεσκάδα και ένταση στη γεύση. Σερβίρετέ το με φρυγανισμένη μπαγκέτα ολικής άλεσης, για να απολαύσετε και την τελευταία σταγόνα της υπέροχης σάλτσας.

Αν αναζητάτε ένα χορταστικό πιάτο που ετοιμάζεται γρήγορα, αυτά τα κρεμώδη μανιτάρια με φασόλια μπορούν εύκολα να γίνουν μία από τις αγαπημένες σας επιλογές. Τα γήινα μανιτάρια αποκτούν βαθιά, καραμελωμένη γεύση καθώς σοτάρονται, ενώ συνδυάζονται ιδανικά με τα τρυφερά φασόλια, τα οποία γίνονται κρεμώδη μέσα στη σάλτσα με τον ζωμό. Το τυρί κρέμα και η παρμεζάνα χαρίζουν στη σάλτσα απίστευτα βελούδινη υφή, ενώ η μουστάρδα Dijon προσθέτει μια διακριτική οξύτητα και μεγαλύτερη πολυπλοκότητα στη γεύση. Το φρέσκο ξύσμα λεμονιού και ο μαϊντανός ισορροπούν την πλούσια γεύση με δροσερές νότες εσπεριδοειδών και βοτάνων, κάνοντας κάθε μπουκιά απολαυστική και φρέσκια. Πρόκειται για ένα πλούσιο, χορταστικό πιάτο με υπέροχη γεύση.

Συμβουλές

Αφήστε το τυρί κρέμα σε θερμοκρασία δωματίου για 15 έως 20 λεπτά πριν το χρησιμοποιήσετε. Με αυτόν τον τρόπο θα λιώσει πιο ομοιόμορφα μέσα στον ζωμό, δημιουργώντας μια βελούδινη σάλτσα.

Απομακρύνετε το τηγάνι από τη φωτιά πριν προσθέσετε την παρμεζάνα. Αυτό βοηθά ώστε η σάλτσα να παραμείνει λεία και εμποδίζει το τυρί να σβολιάσει.

Για καλύτερη γεύση και χρώμα, περιμένετε να προσθέσετε το αλάτι μέχρι να ροδίσουν τα μανιτάρια. Αν προσθέσετε το αλάτι πολύ νωρίς, θα τραβήξει υγρασία από τα μανιτάρια και μπορεί να εμποδίσει το σωστό καραμέλωμά τους.

Αν το μείγμα με τα φασόλια γίνει πολύ πηχτό, απλώς αραιώστε το προσθέτοντας λίγο ζωμό, μέχρι να αποκτήσει την επιθυμητή υφή.

magnific

Υλικά

2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

340 γρ. μανιτάρια, κομμένα σε φέτες

1 μέτριο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

3 μέτριες σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

¼ κουταλάκι του γλυκού αλάτι συν ⅛ κουταλάκι του γλυκού, χωρισμένα

¼ κουταλάκι του γλυκού αλεσμένο πιπέρι

1½ φλιτζάνι ανάλατος ζωμός λαχανικών

60 γρ. τυρί κρέμα

2 κονσέρβες των 425 γρ. φασόλια χωρίς προσθήκη αλατιού, ξεπλυμένα

½ φλιτζάνι τριμμένη παρμεζάνα

2 κουταλάκια του γλυκού μουστάρδα Dijon

1 κουταλάκι του γλυκού ξύσμα λεμονιού, συν επιπλέον για το γαρνίρισμα

2 κουταλιές της σούπας ψιλοκομμένος φρέσκος μαϊντανός

4 κομμάτια τραγανής μπαγκέτας ολικής άλεσης

Εκτέλεση

Ζεσταίνουμε 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο σε ένα μεγάλο τηγάνι σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Προσθέτουμε τα μανιτάρια κομμένα σε φέτες και τα σοτάρουμε, ανακατεύοντας κατά διαστήματα, μέχρι να ροδίσουν, για 7 έως 10 λεπτά. Ύστερα προσθέτουμε το ψιλοκομμένο κρεμμύδι, το σκόρδο, ¼ κουταλάκι του γλυκού αλάτι και ¼ κουταλάκι του γλυκού πιπέρι και τα σοτάρουμε, ανακατεύοντας συνεχώς, μέχρι να μαλακώσουν, για περίπου 30 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια προσθέτουμε 1½ φλιτζάνι ζωμό και αφήνουμε το μείγμα να σιγοβράσει. Έπειτα, προσθέτουμε το τυρί κρέμα και μαγειρεύουμε, ανακατεύοντας συνεχώς, μέχρι να λιώσει και να ενσωματωθεί πλήρως, για περίπου 2 λεπτά.

Στη συνέχεια προσθέτουμε τα φασόλια και επαναφέρουμε το μείγμα σε έντονο βρασμό σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Μαγειρεύουμε, ανακατεύοντας κατά διαστήματα, μέχρι τα φασόλια να ζεσταθούν καλά και η σάλτσα να γίνει κρεμώδης και ελαφρώς πιο πηχτή, για 2 έως 4 λεπτά. Απομακρύνουμε το τηγάνι από τη φωτιά και προσθέτουμε ½ φλιτζάνι παρμεζάνα, 2 κουταλάκια του γλυκού μουστάρδα και 1 κουταλάκι του γλυκού ξύσμα λεμονιού. Πασπαλίζουμε με 2 κουταλιές της σούπας μαϊντανό και το υπόλοιπο ⅛ κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Γαρνίρουμε, αν θέλουμε, με επιπλέον ξύσμα λεμονιού. Σερβίρουμε μαζί με τη φρυγανισμένη μπαγκέτα.