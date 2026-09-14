Αν το πρωινό σας φαίνεται βαρετό, δοκιμάστε αυτό το μπολ με μάνγκο, γιαούρτι και γκρανόλα

Τριμμένο ώριμο μάνγκο, κρεμώδες γιαούρτι και τραγανή γκρανόλα συνδυάζονται σε ένα δροσερό πρωινό που ετοιμάζεται χωρίς μαγείρεμα σε μόλις 10 λεπτά.

Αν ψάχνετε ένα πρωινό που να είναι δροσερό, εύκολο και να ετοιμάζεται σε λίγα μόλις λεπτά, αυτό το μπολ με μάνγκο και γιαούρτι αξίζει μια θέση στην καθημερινότητά σου. Δεν χρειάζεται μαγείρεμα, περίπλοκη προετοιμασία ή πολλά υλικά, ενώ η γλυκιά και ζουμερή γεύση του ώριμου μάνγκο συνδυάζεται υπέροχα με το κρεμώδες στραγγιστό γιαούρτι και την τραγανή γκρανόλα.

Το μυστικό της συνταγής βρίσκεται στο μάνγκο, το οποίο τρίβεται στον τρίφτη και μετατρέπεται σε μια φυσικά γλυκιά βάση με απαλή υφή. Λίγο μέλι και κάρδαμο προσθέτουν διακριτικά αρώματα, ενώ οι κύβοι φρέσκου μάνγκο και η γκρανόλα δίνουν στο μπολ ευχάριστη αντίθεση στην υφή. Το αποτέλεσμα είναι ένα απλό αλλά διαφορετικό πρωινό, ιδανικό για τις ημέρες που θέλεις κάτι δροσερό και απολαυστικό χωρίς να περάσεις χρόνο στην κουζίνα.

Υλικά

1 μεγάλο ώριμο μάνγκο

1¼ κουταλάκια του γλυκού μέλι

⅛ κουταλάκι του γλυκού αλεσμένο κάρδαμο

Μια πρέζα αλάτι

1 φλιτζάνι πλήρες στραγγιστό γιαούρτι

¼ φλιτζανιού γκρανόλα χωρίς προσθήκη ζάχαρης

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Εκτέλεση

Κόβουμε αρκετή σάρκα από το μάνγκο σε μικρούς κύβους ώστε να έχουμε ¼ φλιτζανιού και την αφήνουμε στην άκρη. Τρίβουμε την υπόλοιπη σάρκα του μάνγκο στη λεπτή πλευρά ενός τρίφτη μέσα σε ένα μικρό μπολ, ώστε να δημιουργήσουμε έναν πουρέ (περίπου ⅓ φλιτζανιού). Προσθέτουμε 1¼ κουταλάκια του γλυκού μέλι, ⅛ κουταλάκι του γλυκού κάρδαμο και μια πρέζα αλάτι και ανακατεύουμε.

Προσθέτουμε με κουτάλι 1 φλιτζάνι γιαούρτι πάνω από το μείγμα μάνγκο και ανακατεύουμε απαλά, δημιουργώντας «νερά» από το γιαούρτι και το μάνγκο, ώστε να παραμένουν διακριτές οι δύο υφές και τα χρώματα. Ολοκληρώνουμε με τους κύβους μάνγκο που κρατήσαμε στην άκρη και ¼ φλιτζανιού γκρανόλα. Καλή απόλαυση