48 ώρες στο Μπέργκαμο: Αυθεντική ιταλική εμπειρία σε μια πόλη έκπληξη

Μια πόλη έκπληξη του ιταλικού Βορρά βγαλμένη από παραμύθι, το Μπέργκαμο εντυπωσιάζει με την πρώτη ματιά

Χτισμένο στους πρόποδες των Άλπεων στη Λομβαρδία, το Μπέργκαμο είναι η πόλη που κερδίζει τον επισκέπτη από την πρώτη στιγμή. Μόλις 50 χλμ. από το δημοφιλές και κοσμικό Μιλάνο, αλλά μακριά από τα τουριστικά πλήθη, το Μπέργκαμο διατηρεί τον δικό του ξεχωριστό χαρακτήρα και μια ήρεμη καθημερινότητα.

Το Μπέργκαμο συνδυάζει αρμονικά το παρελθόν με το παρόν, καθώς είναι χωρισμένο στα δύο, στην κοσμοπολίτικη Città Bassa και στην ατμοσφαιρική Città Alta. Η πόλη προσφέρεται για περπάτημα και περιηγήσεις σε ένα παραμυθένιο σκηνικό, σε γραφικά στενά και εμβληματικά αξιοθέατα με μεγάλη ιστορία, αλλά και σε σημεία όπου η θέα κόβει την ανάσα. Μέσα σε 48 ώρες θα έχετε την ευκαιρία να το γνωρίσετε καλά και να γεμίσετε με εικόνες και στιγμές που θα σας μείνουν αξέχαστες.

