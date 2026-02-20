Βαλέτα: 48 ώρες στην ηλιόλουστη πρωτεύουσα της Μάλτας

Με ιστορία, αξιοθέατα και εντυπωσιακή αρχιτεκτονική, η πρωτεύουσα της Μάλτας, Βαλέτα, είναι η ιδανική απόδραση για 48 ώρες

Ηλιόλουστη και κινηματογραφική, η Βαλέτα είναι ένας προορισμός που θα σας εκπλήξει. Η πρωτεύουσα της Μάλτας, γνωστή ως Il-Belt στα μαλτέζικα, συνδυάζει πολιτισμό, ιστορία και εξόδους με έναν μοναδικό τρόπο. Η απέραντη θέα στη θάλασσα και οι βόλτες στα σοκάκια, οι γευστικές περιηγήσεις και οι μουσικές βραδιές, είναι μόνο λίγα από αυτά που μπορείτε να κάνετε σε 48 ώρες στη Βαλέτα.

Εξερευνήστε τα αξιοθέατα της μεσαιωνικής πόλης, περπατήστε στα λιθόστρωτα δρομάκια και θαυμάστε τη μαλτέζικη αρχιτεκτονική με τις επιρροές των Ενετών και τα χρωματιστά παράθυρα. Η πόλη πήρε το όνομά της από τον Μεγάλο Μάγιστρο Ζαν Παριζό ντε Λα Βαλέτ και έχει αναγνωριστεί επίσημα ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την UNESCO.

Διάβασε τη συνέχεια στο travelgo.gr