Πάσχα στην Ευρώπη: 5 προορισμοί για last minute αποδράσεις χωρίς άγχος

Αν δεν έχεις ήδη κανονίσει τις διακοπές του Πάσχα, έχουμε μια λίστα με πέντε κοντινούς προορισμούς στην Ευρώπη για να αποδράσεις.

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για τις ημέρες του Πάσχα και δεν ξέρουμε για εσένα, αλλά για εμάς πέρασε σαν αστραπή από την άφιξη του 2026 μέχρι σήμερα. Μια ανάσα, λοιπόν, πριν υποδεχτούμε τον Απρίλιο, οι περισσότεροι έχουν ήδη αρχίσει να μοιράζονται τα σχέδιά τους για την περίοδο των αδειών. Δεν βρίσκεσαι μέσα σε αυτούς; Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, αφού εμείς στο JennyGr είμαστε εδώ για εσένα.

Για την ακρίβεια, ετοιμάσαμε μια λίστα με πέντε προορισμούς της Ευρώπης, που μπορείς να επισκεφτείς εύκολα και γρήγορα, ώστε να περάσεις την άδειά σου μακριά από τα πάτρια εδάφη - όσο ωραία κι αν είναι αυτή την περίοδο του χρόνου. Σε περίπτωση που, δεν επιθυμείς να τηρήσεις τα παραδοσιακά ελληνικά έθιμα είτε στο χωριό είτε στην πόλη, δεν έχεις παρά να κλείσεις εισιτήρια και να αρχίσεις να σκέφτεσαι τι θα βάλεις μέσα στη βαλίτσα.

Οι ξέγνοιαστες βόλτες στην Ευρώπη χωρίς άγχη και σκέψεις για την καθημερινότητα βρίσκονται μόλις ένα αεροπλάνο μακριά. Ακολουθούν οι ταξιδιωτικές προτάσεις μας.

Πού να ταξιδέψεις στην Ευρώπη την περίοδο του Πάσχα

Ρώμη

Η Ρώμη την άνοιξη είναι απλώς μαγευτική. Οι θερμοκρασίες είναι ιδανικές για να εξερευνήσεις τα εμβληματικά αξιοθέατα, όπως το Κολοσσαίο και τη Φοντάνα ντι Τρέβι, χωρίς την έντονη ζέστη του καλοκαιριού. Τα ανθισμένα πάρκα και οι χαλαρές βόλτες στα γραφικά στενά δημιουργούν το τέλειο σκηνικό για ανέμελες στιγμές, βιώνοντας την εμπειρία της αυθεντικής ιταλικής dolce vita.

Βουδαπέστη

Η Βουδαπέστη είναι υπέροχη την περίοδο της άνοιξης. Τα δέντρα ανθίζουν κατά μήκος του Δούναβη και η πόλη αποκτά ένα πιο φωτεινό και ήρεμο πρόσωπο. Είναι η ιδανική περίοδος για να απολαύσεις τις διάσημες θερμές πηγές, αλλά και για να περπατήσεις στις γέφυρες που ενώνουν τη Βούδα με την Πέστη. Το Πάσχα εδώ έχει και τοπικό χρώμα, με παραδοσιακές αγορές και εκδηλώσεις να λαμβάνουν χώρα σε διάφορα σημεία της πόλης. Παράλληλα, οι τιμές παραμένουν προσιτές, γεγονός που καθιστά την πόλη εξαιρετική επιλογή για ένα οικονομικό, αλλά γεμάτο εμπειρίες ταξίδι.

Πράγα

Η Πράγα μοιάζει με παραμύθι που ζωντανεύει την άνοιξη. Τα πασχαλινά παζάρια γεμίζουν τις πλατείες με χρώματα, χειροποίητα στολίδια και τοπικές γεύσεις, δημιουργώντας μια γιορτινή ατμόσφαιρα. Ο καιρός είναι ιδανικός για βόλτες στη Γέφυρα του Καρόλου και στην Παλιά Πόλη, χωρίς την πολυκοσμία της high season. Τα ανθισμένα δέντρα και τα ιστορικά κτίρια συνθέτουν ένα ρομαντικό σκηνικό που σε κάνει να θέλεις να χαθείς στα στενά της. Είναι ένας προορισμός που συνδυάζει χαλάρωση, πολιτισμό και αυθεντική ευρωπαϊκή γοητεία.

Βιέννη

Η Βιέννη την άνοιξη είναι κομψή και γεμάτη ζωή. Τα πάρκα της πόλης ανθίζουν, προσφέροντας υπέροχες εικόνες για περίπατο και χαλάρωση, ενώ οι πασχαλινές αγορές γεμίζουν με διακοσμημένα αυγά και παραδοσιακά προϊόντα. Είναι η ιδανική περίοδος για να εξερευνήσεις τα μουσεία, τα παλάτια και τα ιστορικά καφέ χωρίς βιασύνη. Η πόλη συνδυάζει πολιτισμό και ηρεμία, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που σε κάνει να απολαμβάνεις κάθε στιγμή. Αν αγαπάς τη μουσική, ίσως βρεις και κάποια συναυλία που θα κάνει το ταξίδι σου ακόμα πιο ξεχωριστό.

Άμστερνταμ

Το Άμστερνταμ είναι από τους πιο ανοιξιάτικους προορισμούς της Ευρώπης, χάρη στις περίφημες τουλίπες που ανθίζουν αυτή την εποχή. Τα κανάλια, τα ποδήλατα και τα πάρκα γεμίζουν ζωή, δημιουργώντας μια χαλαρή και χαρούμενη ατμόσφαιρα. Μπορείς να κάνεις βόλτες δίπλα στο νερό, να επισκεφτείς μουσεία ή να απολαύσεις έναν καφέ σε κάποιο από τα πολλά cozy spots της πόλης. Το Πάσχα εδώ δεν είναι τόσο θρησκευτικό όσο στην Ελλάδα, αλλά η ανοιξιάτικη ενέργεια και τα χρώματα της φύσης θα σε αποζημιώσουν πλήρως.