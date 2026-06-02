Οι 5 παραδεισένιες παραλίες της Ελλάδας που μπήκαν στις 10 πιο όμορφες της Ευρώπης

Η λίστα του European Best Destinations με τις ομορφότερες παραλίες για το 2026 μόλις δημοσιεύτηκε και η Ελλάδα έχει τις περισσότερες παρουσίες στην κορυφαία δεκάδα

Η ιστοσελίδα για την προώθηση του τουρισμού στην Ευρώπη, European Best Destinations παρουσιάζει τις καλύτερες παραλίες για το 2026, όπως προέκυψαν από ψηφοφορία χιλιάδων ταξιδιωτών. Η συγκεκριμένη λίστα έχει και φέτος έντονο ελληνικό χρώμα, καθώς πέντε μαγευτικές παραλίες της χώρας μας φιγουράρουν στην κορυφαία δεκάδα. Μάλιστα, οι τέσσερις από αυτές βρίσκονται στο Ιόνιο.

Βουτούμι, Αντίπαξοι

Η παραλία Βουτούμι στους Αντίπαξους κατέκτησε την 2η θέση στη λίστα! Δίπλα στους Παξούς, σε απόσταση 5,5 μιλίων βρίσκονται οι Αντίπαξοι, ένα μικρό νησί με παραδεισένιες ακτές. Όσοι το έχουν επισκεφτεί, γνωρίζουν ότι η παραλία Βουτούμι είναι ένα μαγευτικό μέρος. Η παραλία αγκαλιάζεται από καταπράσινους λόφους, ενώ τα νερά είναι τόσο διάφανα που κάνουν τα σκάφη να μοιάζουν σα να αιωρούνται πάνω από το βυθό!

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