Το «ζωγραφιστό χωριό» της Ελλάδας που μαγεύει επισκέπτες από όλο τον κόσμο

Ένα μοναδικό χωριό που ξεχωρίζει για την εξωτερική διακόσμηση των σπιτιών του. Το διάσημο ταξιδιωτικό περιοδικό Travel & Leisure το συμπεριέλαβε στη λίστα του με τις 17 καλύτερες μικρές πόλεις της Ευρώπης.

Περίπου 25 χιλιόμετρα από την πόλη της Χίου, βρίσκεται ένα ιδιαίτερο, «ζωγραφιστό χωριό» που εντυπωσιάζει Έλληνες και ξένους επισκέπτες με τα περίτεχνα διακοσμητικά μοτίβα στις προσόψεις των σπιτιών του. Ο λόγος για το Πυργί, ένα από τα μεγαλύτερα χωριά της Χίου.

Το Πυργί είναι ένα από τα Μαστιχοχώρια, τα 24 μεσαιωνικά χωριά στα νότια του νησιού όπου παράγεται η ξακουστή μαστίχα Χίου. Το χωριό διατηρείται έτσι όπως χτίστηκε και έχει ανακηρυχθεί διατηρητέο μνημείο. Πλακόστρωτα και στενά σοκάκια, ψηλά σπίτια που συνδέονται με τα απέναντι με αψίδες και αμέτρητες εκκλησίες συνθέτουν ένα ιδιαίτερο σκηνικό που όμοιό του δεν υπάρχει αλλού.

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