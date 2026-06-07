Πού να κολυμπήσετε στην Ύδρα - Απέραντες αμμώδεις παραλίες και κρυστάλλινα νερά

Η Ύδρα μπορεί να μη φημίζεται για τις παραλίες της, ωστόσο, θα σας εκπλήξει με τις επιλογές που προσφέρει για ατελείωτες βουτιές

Αρχοντική και γραφική, η Ύδρα αποτελεί ένα από τα πιο ξεχωριστά νησιά της Ελλάδας. Το νησί που δεν επιτρέπονται τα αυτοκίνητα και οι μηχανές, αποτελεί έναν προορισμό ιδανικό για ξεκούραση και ατελείωτες βόλτες με τα πόδια.

Το νησί του Αργοσαρωνικού είναι ένας από τους πιο αγαπημένους προορισμούς των Αθηναίων για σύντομες αποδράσεις, λόγω της ιδιαίτερης ομορφιάς του, με τα αρχοντικά που απλώνονται αμφιθεατρικά πάνω από το λιμάνι και θυμίζουν καρτ ποστάλ. Παρά το γεγονός ότι δεν είναι από τα νησιά που φημίζονται για τις απέραντες αμμώδεις παραλίες τους, η Ύδρα διαθέτει αρκετά σημεία για βουτιές σε κρυστάλλινα νερά.

Σπηλιά

Μόλις λίγα μέτρα από το λιμάνι συναντάμε τη Σπηλιά, ένα από τα πιο διάσημα σημεία για βουτιές στο νησί. Αρκεί να περπατήσετε μερικά λεπτά και θα δείτε ένα βραχώδες τοπίο με χώρο για να βάλετε την πετσέτα σας. Μπορείτε να βουτήξετε απ’ευθείας στα βαθιά γαλαζοπράσινα νερά ή να κατεβείτε από τη σκάλα που υπάρχει εκεί. Αν θέλετε απλώς να χαλαρώσετε με υπέροχη θέα στο λιμάνι, μπορείτε να καθίσετε στα τραπεζάκια του καφέ που θα συναντήσετε εκεί.

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