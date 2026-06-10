Πεζοπορία στο Φαράγγι της Σαμαριάς: Διασχίζοντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά φυσικά τοπία της Ευρώπης

Η πεζοπορία στο Φαράγγι της Σαμαριάς, μέσα στην άγρια φύση του Εθνικού Πάρκου Λευκών Ορέων της Κρήτης, αποτελεί εμπειρία ζωής για φυσιολάτρες και πεζοπόρους από κάθε γωνιά του κόσμου.

Η πεζοπορία στο περίφημο Φαράγγι της Σαμαριάς δεν είναι απλώς μια διαδρομή μέσα στη φύση. Η διάσχισή του αποτελεί μια μοναδική εμπειρία που αποκαλύπτει το πιο αυθεντικό και άγριο πρόσωπο της Κρήτης. Εθνικός Δρυμός από το 1962 και μοναδικό μνημείο της φύσης, με πλούσια χλωρίδα και πανίδα, το Φαράγγι της Σαμαριάς (γνωστό και ως «Φάραγγας») ελκύει φυσιολάτρες και πεζοπόρους από κάθε γωνιά της γης, που συρρέουν κατά χιλιάδες από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο για να περπατήσουν ένα από τα πιο εντυπωσιακά φαράγγια στην Ελλάδα, αλλά κι ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης (το συνολικό μήκος του αγγίζει τα 18 χλμ.).

Φαράγγι Σαμαριάς: Τα σημαντικότερα σημεία της διαδρομής

Η κλασική διαδρομή ξεκινά από το Ξυλόσκαλο, στο Οροπέδιο του Ομαλού, σε υψόμετρο περίπου 1.250 μέτρων, και καταλήγει στην παραθαλάσσια Αγία Ρουμέλη, στις ακτές του Λιβυκού Πελάγους. Το συνολικό μήκος της πεζοπορίας είναι περίπου 16 χιλιόμετρα, ενώ ένας μέσος χρόνος για τη διάσχιση του φαραγγιού είναι από 5 έως 7 ώρες, ανάλογα με τη φυσική σας κατάσταση και τις στάσεις που θα κάνετε.

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