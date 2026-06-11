Ομπρέλες μόνο για μωρά και παππούδες: Μία παραλία στη Σαρδηνία το «ξεχείλωσε» με τους κανόνες

Μια παραλία στη Σαρδηνία έχει προκαλέσει συζήτηση τις τελευταίες ημέρες, λόγω ενός κανόνα που επιτρέπει τις ομπρέλες μόνος σε μωρά και σε ηλικιωμένους.

Μια παραλία στη Σαρδηνία έχει προκαλέσει συζήτηση τις τελευταίες ημέρες, λόγω ενός κανόνα που επιβάλλει, απαγορεύοντας σε άτομα ηλικίας μεταξύ 10 και 65 ετών να χρησιμοποιούν ομπρέλα για τον ήλιο.

Το μέτρο κατανοητά ακούγεται σαδιστικό επιφανειακά. Άλλωστε, δεν χρειάζεται να είσια μωρό ή παππούς για να πάθεις ηλιακό έγκαυμα. Όμως η απαγόρευση ήταν περισσότερο απότοκο μίας απελπιστικής πραγματικότητας.

Ήταν μάλιστα μόνο ένα μέτρο μεταξύ πολλών που επιβλήθηκαν από τις τοπικές αρχές στην παραλία Punta Molentis στο Villasimìus, στη νοτιοανατολική ακτή της Σαρδηνίας, στο πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας για την προστασία του παρθένου περιβάλλοντός της.

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