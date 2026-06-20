Overbooking, χειραποσκευές και αποζημιώσεις: Όσα αλλάζουν στα αεροπορικά ταξίδια

Όλες οι αλλαγές που θα δούμε στα αεροπορικά ταξίδια, από τις αποζημιώσεις και τις χειραποσκευές μέχρι το overbooking και το check-in.

Ο τρόπος που ταξιδεύουμε με το αεροπλάνο φαίνεται να αλλάζει, με νέους κανονισμούς που αναμένεται να ωφελήσουν τους επιβάτες. Έπειτα από τουλάχιστον μια δεκαετία, έγινε συμφωνία ώστε να υπάρξουν αλλαγές στους κανονισμούς των αεροπορικών εταιρειών όσον αφορά στις χειραποσκευές, αλλά και στις αποζημιώσεις των επιβατών. Ωστόσο, για να εφαρμοστούν οι αλλαγές αυτές αναμένεται η έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι νέοι κανονισμοί εκτιμάται ότι θα τεθούν σε ισχύ μετά τα μέσα του 2027.

Οι εταιρείες θα υποχρεώνονται από την αρχή να δηλώνουν την τιμή του εισιτηρίου μαζί με τη χειραποσκευή. Μέχρι σήμερα, οι low cost εταιρείες εμφανίζουν τον ναύλο του εισιτηρίου μόνο με προσωπικό αντικείμενο και μετά την πρόσθεση χειραποσκευής η τιμή άλλαζει κατά πολύ. Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, η τιμή θα είναι η τελική, ενώ ο επιβάτης θα μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να αφαιρέσει τη χειραποσκευή και να πληρώσει φθηνότερο εισιτήριο.

Η διαδικασία της αποζημίωσης

Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς, οι επιβάτες θα συνεχίσουν να δικαιούνται αποζημίωση εφόσον η πτήση καθυστερήσει περισσότερο από τρεις ώρες, εάν ακυρωθεί λιγότερο από 14 ημέρες πριν από την ημερομηνία της ή εάν τους δεν τους επιτραπεί η επιβίβαση. Η αποζημίωση για καθυστερημένες ή ακυρωμένες πτήσεις θα εξαρτάται από την απόσταση της πτήσης.

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