Η Chanel «ταξιδεύει» για πρώτη φορά στην Αυστραλία – Στο Σίδνεϊ το επόμενο hot fashion show της χρονιάς

Η Chanel ανακοίνωσε ότι θα παρουσιάσει για πρώτη φορά επίδειξη μόδας στην Αυστραλία, με τους θαυμαστές του γαλλικού οίκου να έχουν ήδη ενθουσιαστεί με το νέο.

Το πολυαναμενόμενο fashion show θα πραγματοποιηθεί στο Σίδνεϊ στις 5 Νοεμβρίου, συγκεντρώνοντας τα βλέμματα του διεθνούς κόσμου της μόδας και μάλιστα η επίδειξη, όπως αναφέρεται στο Fashion Network, θα βασιστεί στη συλλογή Cruise 2027, την οποία παρουσίασε αρχικά ο δημιουργικός διευθυντής του οίκου, Matthieu Blazy, στην παραθαλάσσια πόλη Μπιαρίτζ της Γαλλίας.

Η συγκεκριμένη συλλογή αντλεί έμπνευση από την ανεπιτήδευτη κομψότητα της ζωής δίπλα στη θάλασσα, συνδυάζοντας στοιχεία χαλάρωσης με τη διαχρονική πολυτέλεια που χαρακτηρίζει τον οίκο Chanel.

Η Chanel «ταξιδεύει» για πρώτη φορά στην Αυστραλία

Η επιλογή του Σίδνεϊ φυσικά δεν είναι καθόλου τυχαία. Η στενή σχέση της πόλης με το υγρό στοιχείο, οι διάσημες παραλίες της και ο κοσμοπολίτικος χαρακτήρας της συνδέονται ιδανικά με τη φιλοσοφία της Cruise συλλογής, η οποία περιστρέφεται γύρω από την έννοια του ταξιδιού, της κίνησης και της αναζήτησης νέων προορισμών.

Παρότι η ακριβής τοποθεσία της εκδήλωσης δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, το ενδιαφέρον είναι ήδη έντονο, καθώς η Chanel φημίζεται για τις εντυπωσιακές παραγωγές της.

Με αυτή την κίνηση, το Σίδνεϊ προστίθεται σε μια αποκλειστική λίστα πόλεων που έχουν φιλοξενήσει αντίστοιχες διοργανώσεις του οίκου, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη θέση του στον παγκόσμιο χάρτη της μόδας.

Το show του Νοεμβρίου καταλαβαίνεις πως αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της χρονιάς για τη βιομηχανία της μόδας, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη δυναμική της Chanel να μετατρέπει κάθε πασαρέλα σε παγκόσμιο πολιτιστικό γεγονός.