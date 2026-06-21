Οι καλύτερες παραλίες στην Αίγινα

Σε απόσταση μόλις μίας ώρας από τον Πειραιά, η Αίγινα αποτελεί έναν από τους πιο αγαπημένους προορισμούς των Αθηναίων για σύντομες, αλλά και πολυήμερες αποδράσεις. Είναι το ιδανικό νησί για βόλτα, μπάνιο και φαγητό, ακόμα και για μονοήμερη εκδρομή. Η Αίγινα συνδυάζει όμορφες παραλίες, αξιοθέατα, εξαιρετικό φαγητό, τοπικά προϊόντα που ξεχωρίζουν και εύκολη πρόσβαση από την Αθήνα. Από οργανωμένες ακτές με beach bars μέχρι θάλασσες με κρυστάλλινα νερά, η Αίγινα προσφέρει πολλές επιλογές για ατελείωτες βουτιές.
Μαραθώνας
Μόλις λίγα χιλιόμετρα από το λιμάνι της Αίγινας βρίσκεται ο Μαραθώνας, ένα από τα πιο δημοφιλή σημεία του νησιού για βουτιές. Πρόκειται για δύο διαδοχικές παραλίες, εύκολα προσβάσιμες και οργανωμένες, με πλούσια βλάστηση. Οι παραλίες είναι αμμώδεις και ρηχές, ενώ υπάρχουν και επιλογές για φαγητό, γι’ αυτό θα συναντήσετε πολλές οικογένειες. Ο Μαραθώνας είναι αρκετά γεμάτος και την ώρα του ηλιοβασιλέματος.
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