Την καλύτερη μακαρονάδα των Κυκλάδων θα τη φας στην Πάρο

Το Μεράκι στη Νάουσα σερβίρει πιάτα με βασικό συστατικό την νοστιμιά και αλλάζει την γαστρονομική εικόνα του δημοφιλούς νησιού

Βρέθηκα πρόσφατα στην Πάρο για ένα πρώτο διερευνητικό γευστικό hopping και η αλήθεια είναι ότι το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Το νησί έχει βρει το τέμπο του και έχει καταφέρει να βελτιώσει αισθητά τη γαστρονομική του οντότητα. Είναι πολλά τα νέα μαγαζιά, τα διεθνή restaurant brand και οι ιστορικές κουζίνες που φρεσκάρουν το εστιατορικό τοπίο στο νησί και συμβαδίζουν με την συνολική του ανέλιξη σε top summer προορισμό.

Ανάμεσα τους ξετρυπώσαμε ένα νέο διαμάντι, ένα εστιατόριο που ενώ βρίσκεται στην καρδιά της βασικής σουλατσάδας δεν εφησυχάζει με προχειρότητες και ευκολίες και έχει φαγητό που μπορεί να σε κάνει να κολλήσεις. Το Μεράκι δηλαδή είναι όνομα και πράγμα. Έχει στηθεί μπροστά από το λιμανάκι της Νάουσας με φόντο τα καίκια και τα απλωμένα κίτρινα δίχτυα τους και μας αγκαλιάζει με μη επιτηδευμένη νοσταλγία.

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