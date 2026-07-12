Η πιο «ιστορική» βουτιά στην Πελοπόννησο - Κολύμπι πάνω από μια βυθισμένη πόλη

Σε αυτή την άγνωστη παραλία της Αργολίδας, μπορείτε να κάνετε βουτιές... στην ιστορία. Μια βυθισμένη αρχαία πολιτεία βρίσκεται σε ελάχιστη απόσταση από την ακτή και σε βάθος μόλις δύο μέτρων.

Ο νομός Αργολίδας στην Πελοπόννησο κρύβει πολλούς «θησαυρούς» για εκείνους που έχουν διάθεση για εξερεύνηση και νέες εμπειρίες. Είναι ένα μέρος πλούσιο σε ιστορία και γεμάτο με ενδιαφέροντα αξιοθέατα που παραμένουν άγνωστα σε πολύ κόσμο. Λίγοι είναι εκείνοι, για παράδειγμα, που γνωρίζουν ότι μια ανάσα από την Αρχαία Επίδαυρο, δύο ώρες μακριά από την Αθήνα, βρίσκεται μια βυθισμένη πόλη. Είναι η αρχαία βυθισμένη πολιτεία της Επιδαύρου.

Αν σας αρέσουν οι εξερευνήσεις, φτάνοντας στην Αρχαία Επίδαυρο ρώτηστε τους ντόπιους για το πού βρίσκεται το σημείο με την αρχαία βυθισμένη πολιτεία (δείτε το σημείο στον χάρτη). Η βυθισμένη αυτή πολιτεία βρίσκεται σε ελάχιστη απόσταση από την ακτή και σε βάθος μόλις 2 μέτρων, στην παραλία Καλυμνιός ή Γκλιάτη.

Εκεί έχουν βρεθεί από θεμελιώσεις κτηρίων μέχρι μυκηναϊκοί τάφοι του 12ου αιώνα και αμφορείς. Οι αρχαιολόγοι και οι ερευνητικές αναφορές κάνουν λόγο για πιθανή ύπαρξη εμπορικού σταθμού στην περιοχή που βρίσκεται σήμερα η βυθισμένη πολιτεία και η παλιά Επίδαυρος.

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