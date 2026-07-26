Κύθνος: Τι να κάνεις σε ένα τριήμερο

Σχεδιάζεις τριήμερο στην Κύθνο; Ανακάλυψε τις καλύτερες παραλίες, τη Χώρα, τη Δρυοπίδα, γαστρονομικές προτάσεις, θερμές πηγές, πανηγύρια και όλα όσα αξίζει να κάνεις στο νησί

H Κύθνος, ένας καλοκαιρινός προορισμός που χωράει πολύ περισσότερα από ένα τριήμερο. Από τη στιγμή που θα κατέβεις από το πλοίο, θα καταλάβεις ότι η Κύθνος δεν έχει καμία διάθεση να ακολουθήσει τους έντονους ρυθμούς άλλων κυκλαδίτικων προορισμών.

Εδώ οι μέρες κυλούν πιο αργά, τα γεύματα κρατούν λίγο περισσότερο, οι βουτιές δεν έχουν πρόγραμμα και τα βράδια καταλήγουν σχεδόν πάντα σε μια πλατεία ή σε ένα πανηγύρι. Ίσως γι' αυτό όσοι την επισκέπτονται μία φορά, επιστρέφουν ξανά και ξανά.

Σε λιγότερο από δύο ώρες από τον Πειραιά, θα βρεθείς σε ένα νησί με περισσότερες από 100 παραλίες, δύο πανέμορφα παραδοσιακά χωριά, φυσικές θερμές πηγές, εξαιρετική γαστρονομία και μια αυθεντικότητα που δύσκολα συναντάς πλέον στις Κυκλάδες. Αν έχεις στη διάθεσή σου ένα τριήμερο, αυτό είναι το ιδανικό πρόγραμμα.

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